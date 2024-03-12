У Disney пояснили, чому з міжнародної версії "Оскара" вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

Зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар" вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогла українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі".

Чому з міжнародної версії "Оскара" вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

Компанія Disney Entertainment пояснює це насамперед часовими обмеженнями міжнародної телеверсії, яка передбачає коротку версію шоу на 90 хвилин.

Представники Disney Entertainment написали, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому.

Утім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема «20 днів у Маріуполі», до скороченої версії включили, — додали в компанії. Поширити

Напередодні «Суспільне» висловило обурення організаторам цьогорічної премії «Оскар» The Walt Disney Company Limited. Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Перемогу фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскара

11 березня "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм. Це перша перемога на премії для України.

Під час отримання нагороди режисер Мстислав Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.