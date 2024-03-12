В Disney объяснили, почему из международной версии "Оскара" вырезали победу "20 дней в Мариуполе"

Из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар" вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе".

Почему из международной версии "Оскара" вырезали победу "20 дней в Мариуполе"

Компания Disney Entertainment объясняет это прежде всего временными ограничениями международной телеверсии, предусматривающей краткую версию шоу на 90 минут.

Представители Disney Entertainment написали, что выбор номинаций для сокращенной версии определили несколько недель назад.

Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе «20 дней в Мариуполе», в сокращенную версию включили, — добавили в компании. Поделиться

Накануне «Общественное» выразило возмущение организаторам премии «Оскар» The Walt Disney Company Limited. Исполнительный продюсер телеканала «Общественное Культура» Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году в этой же номинации победу одержала лента о российском политике Алексее Навальном. Победу фильма «Навальный» показали в сокращенной версии, как и политическую речь его жены Юлии, получавшей тогда награду.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскара

11 марта "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм. Это первая победа на премии для Украины.

Во время получения награды режиссер Мстислав Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.