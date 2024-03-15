В международную телеверсию Оскару вернут награждение "20 дней в Мариуполе"

В международную телеверсию Оскара вернут награждение "20 дней в Мариуполе"

Американская академия кинематографических искусств и наук планирует создать и распространить обновленную сокращенную телеверсию церемонии вручения премии Оскар, где будет победа украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова.

Это решение академия приняла после того, как «Общественное», транслировавшее в этом году церемонию в Украине, выразило возмущение организаторам «Оскара-2024» — The Walt Disney Company Limited — в том, что победу «20 дней в Мариуполе» не включили в сокращенную телеверсию .

Исполнительный продюсер телеканала «Общественное Культура» Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году в этой же номинации победу одержала лента о российском политике Алексее Навальном. Победу фильма «Навальный» показали в сокращенной версии, как и политическую речь его жены Юлии, получавшей тогда награду.

В то же время Disney по запросу Украинской службы «Голоса Америки» объяснила, что победу «20 дней в Мариуполе» не включили в международную телеверсию премии «Оскар» прежде всего из-за временных ограничений, предполагающих, что короткая версия шоу должна длиться 90 минут. Представители Disney написали, что выбор номинаций для сокращенной версии определили за несколько недель до церемонии.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскара

11 марта "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм. Это первая победа на премии для Украины.

Во время получения награды режиссер Мстислав Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.