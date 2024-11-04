Український фільм "Ти ― Космос" отримав нагороди кінофестивалю в Трієсті
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Український фільм "Ти ― Космос" отримав нагороди кінофестивалю в Трієсті

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Джерело:  Держкіно

Науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" режисера Павла Острікова здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.

Головні тези:

  • Фільм "Ти ― Космос" відзначений 3 нагородами на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival у Трієсті.
  • Стрічка розповідає про космічного далекобійника Андрія, який шукає останнє у світі кохання після вибуху Землі.
  • Фестиваль Trieste Science+Fiction Festival об'єднує жанри фантастики, жахів і фентезі з усього світу і є найбільшим італійським фестивалем такого формату.

Стрічка "Ти — Космос" отримала нагороди міжнародного кінофестивалю

Фантастична стрічка режисера Павла Острікова здобула 3 нагороди на фестивалі в Трієсті, що проходив з 29 жовтня по 3 листопада:

  • Asteroide award,

  • Audience award (The Begin Hotels),

  • INAF event horizon award.

Остання нагорода, заснована у 2023 році з нагоди 60-річчя першого Міжнародного фестивалю науково-фантастичних фільмів у Трієсті, присуджується журі, до складу якого входять астрофізики, журналісти та кінокритики.

Trieste Science+Fiction Festival — найбільший італійський фестиваль науково-фантастичного кіно, що об’єднує жанри фантастики, жахів і фентезі з усього світу. Заснований у 2000 році, він продовжує традиції фантастичних показів у Трієсті з 1963 року.

Про що фільм "Ти — Космос"

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

У листопаді фільм буде представлений ще на 8 міжнародних кінофестивалях.

Фільм створено за підтримки Держкіно України та компанії ForeFilms у копродукції України та Бельгії.

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