Вийшов трейлер дебютної повнометражної стрічки українського режисера Павла Острікова “Ти космос”, яка була представлена на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 7 вересня.
Головні тези:
- Фільм “Ти – космос” – результат 7-річної роботі українського режисера Павла Острікова.
- У стрічці зображено історію українського далекобійника, який залишився останньою людиною у Всесвіті.
- Основною темою фільму є внутрішня самотність та бажання знайти того, хто буде потрібний.
- Під час зйомок були створені складні павільйонні декорації та космічні сцени.
- Фільм “Ти – космос” отримав нагороду First Cut Lab Award у Каннах та став переможцем програми proMOTION 2024 Українського інституту.
Що відомо про фільм “Ти — космос” та важку тривалу роботу над ним
Зокрема, робота над фільмом тривала цілих 7 років.
Головну роль у фільмі грає Володимир Кравчук, який наразі перебуває у лавах ЗСУ. Його партнером на екрані став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько.
Стрічка має з’явитись в українському прокаті навесні 2025 року.
У фільмі зображується історія українського далекобійника Андрія Мельника, який через вибух на Землі залишився останньою людиною у Всесвіті.
Несподівано на зв’язок з ним виходить француженка Катрін.
Головною темою історії є наша внутрішня самотність і бажання знайти того, кому ми будемо потрібні.
Іноді це навіть варте того, щоб перетнути усю галактику.
Що відомо про особливості стрічки “Ти — космос”
Під час зйомки стрічки були створені складні павільйонні декорації, робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени.
Наразі українську стрічку мають показати на на найбільшому жанровому кінофестивалі у США Fantastic Fest та кінофестивалі у Страсбурзі.
Фільм отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, а також цього року став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.
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