Дивіться тизер українського фільму "Ти – космос". Робота над стрічкою тривала 7 років
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Дивіться тизер українського фільму "Ти – космос". Робота над стрічкою тривала 7 років

Кадр з фільму "Ти - космос"
Джерело:  online.ua

Вийшов трейлер дебютної повнометражної стрічки українського режисера Павла Острікова “Ти космос”, яка була представлена на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 7 вересня. 

Головні тези:

  • Фільм “Ти – космос” – результат 7-річної роботі українського режисера Павла Острікова.
  • У стрічці зображено історію українського далекобійника, який залишився останньою людиною у Всесвіті.
  • Основною темою фільму є внутрішня самотність та бажання знайти того, хто буде потрібний.
  • Під час зйомок були створені складні павільйонні декорації та космічні сцени.
  • Фільм “Ти – космос” отримав нагороду First Cut Lab Award у Каннах та став переможцем програми proMOTION 2024 Українського інституту.

Що відомо про фільм “Ти — космос” та важку тривалу роботу над ним

Зокрема, робота над фільмом тривала цілих 7 років.

Бути представленим тут, починати свій шлях з TIFF — це неабияка вдача, адже цей фестиваль один з найбільших та найвідоміших у світі. Мені подобається, що він глядацький, адже ми робимо фільми для глядача, ми розповідаємо історії, як це було тисячі років до нас. І зараз як ніколи важливо, щоб українські фільми були почуті, — зазначив з приводу показу стрічки на Міжнародному кінофестивалі у Торонто Павло Остріков.

Головну роль у фільмі грає Володимир Кравчук, який наразі перебуває у лавах ЗСУ. Його партнером на екрані став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько.

Стрічка має з’явитись в українському прокаті навесні 2025 року.

У фільмі зображується історія українського далекобійника Андрія Мельника, який через вибух на Землі залишився останньою людиною у Всесвіті.

Несподівано на зв’язок з ним виходить француженка Катрін.

Головною темою історії є наша внутрішня самотність і бажання знайти того, кому ми будемо потрібні.

Іноді це навіть варте того, щоб перетнути усю галактику.

Що відомо про особливості стрічки “Ти — космос”

Під час зйомки стрічки були створені складні павільйонні декорації, робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени.

Наразі українську стрічку мають показати на на найбільшому жанровому кінофестивалі у США Fantastic Fest та кінофестивалі у Страсбурзі.

Фільм отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, а також цього року став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.

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