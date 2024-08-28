Український фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив рекорд у прокаті

Кінострічка про буковинця Назарія Яремчука стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. Це стало відомо за результатами третього вікенду прокату фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" побив рекорд у прокаті

За три вікенди у прокаті документальна біографічна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрала 9,9 млн грн. Фільм подивились майже 63 тисячі глядачів. Прокат фільму триває. Бюджет стрічки — майже 80 тис дол.

Про це повідомила керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Фільм про співака Назарія Яремчука обігнав попереднього рекордсмена за касовими зборами — оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який зібрав 9 млн грн у прокаті.

Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси": що відомо

Ініціаторкою фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" була донька Назарія Марія Яремчук. Під час виробництва вона надала родинні архіви, які команда авторів підбирала під сюжет. Також автори шукали додаткові відео у Центральному державному архіві, як ось фільм-мюзикл "Червона рута".

На думку авторів, фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" — це біографічна драма, у якій можна прослідкувати не тільки ріст та розвиток самої постаті артиста, а й країни загалом.

Ми можемо прослідкувати в історії України, як вона тісно пов'язана з ним. Усі події, які відбувалися в 60-ті, 70-ті, 80-ті, всі йшли поруч з постаттю Яремчука. Це і "Відлига", вони сформували сцену і зробили ВІА "Смерічка", це і настання незалежності. Ми розповідаємо, як він виступав і був членом "Червоної рути", яка проходила у Чернівцях, і як він виступав у Чорнобилі для ліквідаторів. Це все важливі події й він був у них, — розповів продюсер фільму Максим Сердюк. Поширити

DANTES переспівав “Стожари” та здивував усіх фанатів

Варто звернути увагу на те, що вихід нового аранжування відбувся на тлі довгоочікуваної кінопрем’єри. Як відомо, нещодавно на великі екрани вийшла документальна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

За словами Володимира Дантеса, у своїй версії пісні він вирішив поєднати різні стилі, однак не ризикнув втручатися у співзвучність куплетів і мелодії.

Співак також не приховує, що "Стожари" — це улюблена пісня його мами, тому він не зміг відмовитись від пропозиції Марії Яремчук, а одразу ж дав ствердну відповідь.