Украинский фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" установил рекорд в прокате

Кинолента о буковинце Назарии Яремчуке стала самым кассовым документальным фильмом в Украине. Это стало известно по результатам третьего уик-энда проката фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты".

"Яремчук: Несравненный мир красоты" побил рекорд в прокате

За три уикенда в прокате документальная биографическая лента "Яремчук: Несравненный мир красоты" собрала 9,9 млн грн. Фильм посмотрели почти 63 тысяч зрителей. Прокат фильма продолжается. Бюджет ленты — почти 80 тыс дол.

Об этом сообщила руководительница направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Group Надежда Коротушка.

Фильм о певце Назарии Яремчуке обогнал предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — оскароносный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", собравший 9 млн грн в прокате.

Фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты": что известно

Инициатором фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" была дочь Назария Мария Яремчук. При производстве она предоставила семейные архивы, которые команда авторов подбирала под сюжет. Также авторы искали дополнительные видео в Центральном государственном архиве, например фильм-мюзикл "Червона рута".

По мнению авторов, фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" — это биографическая драма, в которой можно проследить не только рост и развитие самой фигуры артиста, но и страны в целом.

Мы можем проследить в истории Украины, как она тесно связана с ним. Все события, которые происходили в 60-е, 70-е, 80-е, все шли рядом с фигурой Яремчука. Это и "Оттепель", они сформировали сцену и сделали ВИА "Смеричка", это и наступление независимости. Мы рассказываем, как он выступал и был членом "Красной руты", проходившей в Черновцах, и как он выступал в Чернобыле для ликвидаторов. Это все важные события, и он был у них, — рассказал продюсер фильма Максим Сердюк. Поделиться

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Следует обратить внимание на то, что выход новой аранжировки состоялся на фоне долгожданной кинопремьеры. Как известно, недавно на большие экраны вышла документальная лента "Яремчук: Несравненный мир красоты".

По словам Владимира Дантеса, в своей версии песни он решил объединить разные стили, однако не рискнул вмешиваться в созвучность куплетов и мелодии.

Певец также не скрывает, что "Стожары" — это любимая песня его мамы, поэтому он не смог отказаться от предложения Марии Яремчук, а сразу дал утвердительный ответ.