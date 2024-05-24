Джамала выпустила лирический трек о любви — видео
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Джамала выпустила лирический трек о любви — видео

Джамала
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Источник:  online.ua

Популярная украинская певица Джамала представила 24 мая новую песню о любви "Люблю". Также артиста представила клип к ней.

Что известно о новом клип Джамалы

Исполнитель призналась, что начала записывать песню, когда была при надежде. В клипе артистка показала свой беременный животик и предстала у нежного образа среди цветов.

Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: будь то любовь к мужчине или ребенка. В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе, — написала под видео Джамала.

Режиссером клипа стал Павел Буряк. Как он рассказал, с первого взгляда видео может показаться простым, но в то же время оно глубоко и насыщено символизмом. Режиссер пытался показать чувственность Джамалы.

В видео мы хотели воспроизвести слова песни, перенести музыкальный ритм на видео с помощью нескольких сюжетных линий. И мне кажется, что это удалось. Хотелось показать, как меняется пространство, в зависимости от движения героев — от светлого до темного, от замкнутого до более открытого, а также соединить это с нежностью Jamala через образы и сет с цветами. Из-за этого монументализма фигуры, которая есть в Джамали, где она как женщина, как мать, как жена, как определенная яркая героиня нашего времени, страны, она транслирует такие мысли, — рассказал Павел.

Что известно о Джамале

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала воспитывает с мужем двух сыновей — Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

В 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Их церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. В конце ноября певица объявила о беременности, а в 2018 году родила первенца.

В феврале 2020 года Джамала сообщила, что второй раз станет мамой. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын.

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