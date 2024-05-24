Популярная украинская певица Джамала представила 24 мая новую песню о любви "Люблю". Также артиста представила клип к ней.
Что известно о новом клип Джамалы
Исполнитель призналась, что начала записывать песню, когда была при надежде. В клипе артистка показала свой беременный животик и предстала у нежного образа среди цветов.
Режиссером клипа стал Павел Буряк. Как он рассказал, с первого взгляда видео может показаться простым, но в то же время оно глубоко и насыщено символизмом. Режиссер пытался показать чувственность Джамалы.
Что известно о Джамале
Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала воспитывает с мужем двух сыновей — Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.
В 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Их церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. В конце ноября певица объявила о беременности, а в 2018 году родила первенца.
В феврале 2020 года Джамала сообщила, что второй раз станет мамой. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын.
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