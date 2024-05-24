Джамала випустила ліричний трек про кохання — відео

Що відомо про новий кліп Джамали

Виконавиця зізналася, що почала записувати пісню, коли була при надії. У кліпі артистка показала свій вагітний животик і постала у ніжному образу серед квітів.

Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі, — написала під відео Джамала. Поширити

Режисером кліпу став Павло Буряк. Як він розповів, з першого погляду відео може здатися простим, але водночас воно глибоке та насичене символізмом. Режисер намагався показати чуттєвість Джамали.

У відео ми хотіли відтворити слова пісні, перенести музичний ритм на відео за допомогою декількох сюжетних ліній. І мені здається, що це вдалося. Хотілося показати, як змінюється простір, залежно від руху героїв — від світлого до темного, від замкнутого до більш відкритого, а також поєднати це з ніжністю Jamala через образи та сет з квітами. Через цей монументалізм постаті, який є у Джамали, де вона як жінка, як мати, як дружина, як певна яскрава героїня нашого часу, країни, вона транслює такі думки, — розповів Павло. Поширити

Що відомо про Джамалу

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів — Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.

У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.