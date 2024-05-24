Джамала випустила ліричний трек про кохання — відео

Популярна українська співачка Джамала представила 24 травня нову пісню про кохання "Люблю". Також артиста презентувала кліп до неї.
Що відомо про новий кліп Джамали
Виконавиця зізналася, що почала записувати пісню, коли була при надії. У кліпі артистка показала свій вагітний животик і постала у ніжному образу серед квітів.
Режисером кліпу став Павло Буряк. Як він розповів, з першого погляду відео може здатися простим, але водночас воно глибоке та насичене символізмом. Режисер намагався показати чуттєвість Джамали.
Що відомо про Джамалу
Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів — Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.
У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.
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