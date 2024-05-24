Джамала випустила ліричний трек про кохання — відео
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Шоу-бізнес
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Джамала випустила ліричний трек про кохання — відео

джамала
Джерело:  online.ua

Популярна українська співачка Джамала представила 24 травня нову пісню про кохання "Люблю". Також артиста презентувала кліп до неї.

Що відомо про новий кліп Джамали

Виконавиця зізналася, що почала записувати пісню, коли була при надії. У кліпі артистка показала свій вагітний животик і постала у ніжному образу серед квітів.

Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі, — написала під відео Джамала.

Режисером кліпу став Павло Буряк. Як він розповів, з першого погляду відео може здатися простим, але водночас воно глибоке та насичене символізмом. Режисер намагався показати чуттєвість Джамали.

У відео ми хотіли відтворити слова пісні, перенести музичний ритм на відео за допомогою декількох сюжетних ліній. І мені здається, що це вдалося. Хотілося показати, як змінюється простір, залежно від руху героїв — від світлого до темного, від замкнутого до більш відкритого, а також поєднати це з ніжністю Jamala через образи та сет з квітами. Через цей монументалізм постаті, який є у Джамали, де вона як жінка, як мати, як дружина, як певна яскрава героїня нашого часу, країни, вона транслює такі думки, — розповів Павло.

Що відомо про Джамалу

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів — Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.

У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.

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