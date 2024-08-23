Это просто вау! Новая версия песни Яремчука "Стожары" покоряет сеть

Дочь легендарного украинского музыканта Назария Яремчука – певица Мария Яремчук – предложила своему коллеге по сцене Владимиру Дантесу (также DANTES – ред.) подарить новое звучание хитe “Стожары”. Как оказалось, результат ошеломил всех.
Главные тезисы
- Новая версия песни "Стожары" поразила пользователей сети.
- Новинка от DANTES появилась на фоне кинопремьеры документальной ленты “Яремчук: Незрівнянний світ краси”.
- Владимир Дантес объединил разные стили в своей версии песни, не вмешиваясь в созвучность куплетов и мелодии.
DANTES перепел "Стожары" и удивил всех фанатов
Следует обратить внимание на то, что выход новой аранжировки состоялся на фоне долгожданной кинопремьеры.
Как известно, недавно на большие экраны вышла документальная лента "Яремчук: Незрівнянний світ краси@/
В центре сюжета — история жизни легендарного Назария Яремчука, о которой раньше знали крайне мало людей.
По словам Владимира Дантеса, в своей версии песни он решил объединить разные стили, однако не рискнул вмешиваться в созвучность куплетов и мелодии.
Певец также не скрывает, что "Стожары" — это любимая песня его мамы, поэтому он не смог отказаться от предложения Марии, а сразу же дал утвердительный ответ.
Как отмечает Мария Яремчук, эта песня очень подходит красивым мужчинам.
Как слушатели реагируют на новую версию песни "Стожары":
Dantes для меня — это каждый раз новое, современное и талантливое исполнение любой песни. Мои аплодисменты Вам, Владимир!;
Да, невероятное исполнение. Владимир Вы родились, чтобы петь такие шедевры. Не могу остановиться слушать — особенно вторую половину песни. Спасибо;
В третьем куплете сама душа Дантеса спела;
Вауууу! Как же круто!!! Очень хорошо, Владимир!!!;
Очень круто! Яремчук + Дантес — это идеально! Хотим еще украинской классики от Дантеса;
Это просто вау!;
Матушка, какой голос Последний куплет (почти без муз.сопровождения) просто до мурашек! Владимир, в этой песне вы прозвучали по-новому! Браво;
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