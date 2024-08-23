Это просто вау! Новая версия песни Яремчука "Стожары" покоряет сеть

Дочь легендарного украинского музыканта Назария Яремчука – певица Мария Яремчук – предложила своему коллеге по сцене Владимиру Дантесу (также DANTES – ред.) подарить новое звучание хитe “Стожары”. Как оказалось, результат ошеломил всех.

DANTES перепел "Стожары" и удивил всех фанатов

Следует обратить внимание на то, что выход новой аранжировки состоялся на фоне долгожданной кинопремьеры.

Как известно, недавно на большие экраны вышла документальная лента "Яремчук: Незрівнянний світ краси@/

В центре сюжета — история жизни легендарного Назария Яремчука, о которой раньше знали крайне мало людей.

По словам Владимира Дантеса, в своей версии песни он решил объединить разные стили, однако не рискнул вмешиваться в созвучность куплетов и мелодии.

Певец также не скрывает, что "Стожары" — это любимая песня его мамы, поэтому он не смог отказаться от предложения Марии, а сразу же дал утвердительный ответ.

Назарий Яремчук — это человек-этнокод нашей нации, поэтому я считаю, что его треки, в том числе и тот, что перепел я, должны быть услышаны и остаться в памяти каждого украинца, — подчеркнул DANTES. Поделиться

Как отмечает Мария Яремчук, эта песня очень подходит красивым мужчинам.

Как слушатели реагируют на новую версию песни "Стожары":

Dantes для меня — это каждый раз новое, современное и талантливое исполнение любой песни. Мои аплодисменты Вам, Владимир!;

Да, невероятное исполнение. Владимир Вы родились, чтобы петь такие шедевры. Не могу остановиться слушать — особенно вторую половину песни. Спасибо;

В третьем куплете сама душа Дантеса спела;

Вауууу! Как же круто!!! Очень хорошо, Владимир!!!;

Очень круто! Яремчук + Дантес — это идеально! Хотим еще украинской классики от Дантеса;

Это просто вау!;

Матушка, какой голос Последний куплет (почти без муз.сопровождения) просто до мурашек! Владимир, в этой песне вы прозвучали по-новому! Браво;