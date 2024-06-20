Права на песни культовой рок-группы Queen покупают за 1 млрд фунтов

Права на песни культовой рок-группы Queen получат новые владельцы

О процессе продажи, который приближается к передаче прав, сообщает The Variety со ссылкой на два собственных источника.

Отмечают, что другой претендент на приобретение сборника одних из самых ценных музыкальных произведений эпохи остановился на ставке более 710 млн фунтов.

Покупка будет включать права на легендарные и чрезвычайно прибыльные песни, в частности Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Somebody to Love, а также We Will Rock You и We Are the Champions.

Также Sony перейдут права группы на запись музыки, за исключением сочинений в США и Канаде, права на которые в 2000-х придала компания Disney.

Кроме того, покупка предполагает, что компания получит возможность после 2026-2027 годов размещать музыку на цифровых площадках. Поделиться

Соглашение оставляет за группой право на доходы от гастролей.

Рок-группа Queen: что известно

Рок-группа Queen создали в 1970 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор, которые до этого вместе играли в другом бэнде. Впоследствии к ним присоединился Фредди Меркьюри, исполнявший роль вокалиста и пианиста, а через год — басист Джон Дикон.

Первый одноименный альбом, в который вошла известная песня Keep Yourself Alive, группа выпустила три года спустя.

Следующие несколько лет музыкальная группа создала несколько хитов, благодаря которым и получила популярность в родной Великобритании. Прорывом мирового масштаба для них стал трек 1975 года Bohemian Rhapsody, принесший музыкантам мировое признание.

Вскоре группа стала одной из самых узнаваемых в мире, выступала на стадионах во всех уголках планеты и несколько лет удерживала абсолютный рекорд посещаемости за один концерт. Поделиться

Во время фестиваля Rock in Rio в Бразилии, который состоялся в 1985 году, на их выступление собралось одновременно 600 тысяч человек.

После смерти Фредди Меркьюри, жизнь которого в 1991 году унесла СПИД, музыкальная группа впервые изменила свой состав.

Учредители Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжают гастролировать миром вместе с исполнителем Адамом Ламбертом.

Имение Меркьюри в Лондоне выставят на аукцион

Лондонскую резиденцию музыканта и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Garden Lodge выставили на аукцион, стартовая цена дома составляет 38 млн долларов.

Об этом пишет Bloomberg .

Резиденция легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне Garden Lodge уже 30 лет находится в собственности его подруги Мэри Остин. Она получила большую часть его наследия и ухаживала за имением после смерти певца в 1991 году. Подруга Фредди жила в этом доме, а теперь его продает. Поделиться

Меркьюри искал место, где он мог бы спокойно творить и работать над своей музыкой, не находясь под наблюдением СМИ, и Garden Lodge был именно таким местом.

На самом деле это был мой дом только на словах. Я работала над домом с ним и для него, и он всегда будет его. Это была его мечта, это было его видение, — отметила Остин.