Права на пісні культового рок-гурту Queen купують за 1 млрд фунтів

Права на пісні культового рок-гурту Queen отримають нові власники

Про процес продажу, який наближається до передання прав, повідомляє The Variety з посиланням на два власних джерела.

Зазначають, що інший претендент на придбання збірки одних із найцінніших музичних творів епохи, зупинився на ставці в понад 710 млн фунтів.

Покупка включатиме права на легендарні та надзвичайно прибуткові пісні, зокрема Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Somebody to Love, а також We Will Rock You і We Are the Champions.

Також Sony перейдуть права групи на запис музики, за винятком створення творів у США та Канаді, права на які в 2000-х придала компанія Disney.

Крім того, покупка передбачає, що компанія отримає можливість після 2026-2027 років розміщувати музику на цифрових майданчиках. Поширити

Угода залишає за гуртом право на прибутки від гастролей.

Рок-гурт Queen: що відомо

Рок-гурт Queen створили у 1970 році Браян Мей і Роджер Тейлор, які до того разом грали в іншому бенді. Згодом до них приєднався Фредді Мерк'юрі, який виконував роль вокаліста та піаніста, а рік потому — басист Джон Дікон.

Перший однойменний альбом, до якого увійшла відома пісня Keep Yourself Alive, група випустила через три роки.

Наступні кілька років музичний гурт створив кілька хітів, завдяки яким і отримав популярність у рідній Великій Британії. Проривом світового масштабу для них став трек 1975 року Bohemian Rhapsody, який приніс музикантам світове визнання.

Невдовзі група стала однією з найбільш впізнаваних у світі, виступала на стадіонах у всіх куточках планети і протягом кількох років утримувала абсолютний рекорд відвідуваності за один концерт. Поширити

Під час фестивалю Rock in Rio у Бразилії, який відбувся в 1985 році, на їхній виступ зібралося одночасно 600 тис людей.

Після смерті Фредді Мерк’юрі, життя якого у 1991 році забрав СНІД, музичний гурт уперше змінив свій склад.

Наразі засновники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор продовжують гастролювати світом разом із виконавцем Адамом Ламбертом.

Маєток Мерк'юрі у Лондоні виставлять на аукціон

Лондонську резиденцію музиканта та фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі Garden Lodge виставили на аукціон, стартова ціна будинку становить 38 млн дол.

Про це пише Bloomberg.

Резиденція легенди рок-музики Фредді Мерк’юрі в Лондоні Garden Lodge вже 30 років перебуває у власності його подруги Мері Остін. Вона отримала більшу частину його спадщини та доглядала за маєтком після смерті співака в 1991 році. Подруга Фредді жила в цьому будинку, а тепер його продає. Поширити

Меркʼюрі шукав місце, де він міг би спокійно творити та працювати над своєю музикою, не перебуваючи під наглядом ЗМІ, і Garden Lodge був саме таким місцем.

Насправді це був мій будинок лише на словах. Я працювала над будинком з ним і для нього, і він завжди буде його. Це була його мрія, це було його бачення, — зазначила Остін.