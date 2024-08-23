Це просто вау! Нова версія пісні Яремчука "Стожари" підкорює мережу

Донька легендарного українського музиканта Назарія Яремчука — співачка Марія Яремчук — запропонувала своєму колезі по сцені Володимиру Дантесу (також DANTES - ред.) подарувати нове звучання хіту “Стожари”. Як виявилося, результат приголомшив усіх.

DANTES переспівав “Стожари” та здивував усіх фанатів

Варто звернути увагу на те, що вихід нового аранжування відбувся на тлі довгоочікуваної кінопрем’єри.

Як відомо, нещодавно на великі екрани вийшла документальна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

У центрі сюжету — історія життя легендарного Назарія Яремчука, про яку раніше знали вкрай мало людей.

За словами Володимира Дантеса, у своїй версії пісні він вирішив поєднати різні стилі, однак не ризикнув втручатися у співзвучність куплетів і мелодії.

Співак також не приховує, що "Стожари" — це улюблена пісня його мами, тому він не зміг відмовитись від пропозиції Марії, а одразу ж дав ствердну відповідь.

Назарій Яремчук — це людина-етнокод нашої нації, тому я вважаю, що його треки, зокрема і ті, що переспівав я, мають бути почутими й залишитися в пам'яті кожного українця, — наголошує DANTES. Поширити

Як зазначає Марія Яремчук, ця пісня дуже пасує красивим чоловікам.

Як слухачі реагують на нову версію пісні “Стожари”:

Dantes для мене — це щоразу нове, сучасне і талановите виконання будь-якої пісні. Мої оплески Вам, Володимире!;

Так, неймовірне виконання. Володимире Ви народились, щоб співати такі шедеври. Не можу зупинитись слухати — особливо другу половину пісні. Дякую;

В третьому куплеті душа сама Дантеса заспівала;

Вауууу! Як же круто!!! Дуже гарно, Володимире!!!;

Дуже круто! Яремчук + Дантес = це ідеально! Хочемо ще української класики від Дантеса;

Це просто вау!;

Матінко, який голос Останній куплет(майже без муз.супроводу)просто до мурашок! Володимир, в цій пісні ви прозвучали по новому! Браво;