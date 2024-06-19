Найкращі пісні Євробачення. Jerry Heil та alyona alyona назвали своїх фаворитів

Євробачення подарувало світові чимало гучних та геніальних композицій. Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona зізналися, що за всю історію конкурсу їх найбільше вразили три пісні.
Головні тези:
- Джамала з піснею “1944”, Лена з “Satellite” та Måneskin з “Zitti E Buoni” - улюблені треки Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні.
- Україна встановила рекорд за кількістю проходжень до гранд-фіналу Євробачення у 2024 році.
- Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona посіли третє місце на міжнародному шоу з треком “Teresa & Maria”.
Джамали — 1944
Рейтинг українських артисток очолила композиція їхньої колеги по сцені Джамали — 1944.
Як відомо, саме ця пісня допомогла здобути Україні перемогу у конкурсі у 2016 році.
Jerry Heil та alyona alyona звертають увагу на те, що трек Джамали розповідає про культуру, про яку мало хто знає. Однак вона заслуговує бути шанованою і знаною.
Lena — Satellite
За словами Jerry Heil та alyona alyona, вони не можуть також оминути увагою представницю Німеччини на Євробаченні у 2010 році — співачку Лену.
Ні для кого не секрет, що її пісня про любов Satellite підкорила серця мільйонів.
Måneskin — Zitti E Buoni
Також українські співачки назвали переможців Євробачення-2021 — гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni.
Як зазначає Jerry Heil, цей трек є дуже потужним та легким водночас, а alyona alyona відверто зізналася, що її серце підкорив унікальний глем-рок.
Україні вдалося стати рекордсменкою на Євробаченні
Варто зазначити, що у 2024 році Україна змогла побити рекорд за кількості проходжень до гранд-фіналу пісенного конкурсу.
Як відомо, наша країна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року.
Завдяки таланту alyona alyona та Jerry Heil держава вкотре пройшла до гранд-фіналу міжнародного шоу.
Йдеться про те, що Україна вже 18 разів потрапляла до фіналу Євробачення. Це важливий момент для культурної історії нашої держави.
Як відомо, alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце з композицією "Teresa & Maria", в якій вони оспівують силу жінки, яка ніколи не здається.
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