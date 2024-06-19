Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
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Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов

Jerry Heil и alyona alyona
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Источник:  online.ua

Евровидение подарило миру немало громких и гениальных композиций. Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona признались, что за всю историю конкурса их больше всего поразили три песни.

Главные тезисы

  • Джамала с песней "1944", Лена из "Satellite" и Måneskin из "Zitti E Buoni" - любимые треки Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.
  • Украина побила рекорд по количеству прохождений в гранд-финал Евровидения в 2024 году.
  • Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona заняли третье место на международном шоу с треком “Teresa & Maria”.

Джамала — 1944

Рейтинг украинских артисток возглавила композиция их коллеги по сцене Джамалы — 1944.

Как известно, именно эта песня помогла одержать Украину победу в конкурсе в 2016 году.

Jerry Heil и alyona alyona обращают внимание на то, что трек Джамалы рассказывает о культуре, о которой мало кто знает. Однако она заслуживает быть уважаемой и узнаваемой.

Lena — Satellite

По словам Jerry Heil и alyona alyona, они не могут также обойти вниманием представительницу Германии на Евровидении в 2010 году — певицу Лену.

Ни для кого не секрет, что ее песня о любви Satellite покорила сердца миллионов.

Måneskin — Zitti E Buoni

Также украинские певицы назвали победителей Евровидения-2021 — группу Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Как отмечает Jerry Heil, этот трек очень мощный и легкий одновременно, а alyona alyona откровенно призналась, что ее сердце покорил уникальный глэм-рок.

Украине удалось стать рекордсменкой на Евровидении

Следует отметить, что в 2024 году Украина смогла побить рекорд по количеству прохождений в гранд-финал песенного конкурса.

Как известно, наша страна принимает участие в песенном конкурсе Евровидение с 2003 года.

Благодаря таланту alyona alyona и Jerry Heil наша страна еще раз прошла в гранд-финал международного шоу.

Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это немаловажный момент для культурной истории нашего государства.

Как известно, alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место с композицией "Teresa & Maria", в которой они воспевают силу женщин.

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