В Украине стартует нацотбор на Детское Евровидение - 2024
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Культура
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В Украине стартует нацотбор на Детское Евровидение - 2024

В Украине стартует нацотбор на Детское Евровидение - 2024
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Источник:  Суспільне

Прием заявок пройдет по упрощенным правилам — иметь авторскую песню исполнителям теперь не обязательно.

Главные тезисы

  • Дети от 9 до 14 лет могут участвовать в конкурсе, представляя видеозаписи кавер-версий песен или  авторских треков.
  • Лонглист из 15 участников формируется после общенационального отбора, и после этого выбираются 6 финалистов для подготовки к выступлению на Детском Евровидении.
  • Музыкальной продюсершей нацотбора стала Светлана Тарабарова, конкурс даёт возможность найти уникальные таланты и обрести ценный опыт для будущей карьеры.
  • В Нацотбор на Детское Евровидение - 2024 принимаются видеозаписи кавер-версий песен и видеовизитки от детей от 9 до 14 лет, с возможностью дополнительной авторской песни по желанию.

Музыкальной продюсершей нацотбора на Детское Евровидение стала Светлана Тарабарова

Чтобы принять участие в отборе и получить возможность представить Украину на большой сцене Детского Евровидения-2024, достаточно записать два кавера на популярные песни и личную видеовизитку.

В то же время, все еще можно подать на рассмотрение дополнительную авторскую песню по желанию, однако на возможность пройти до следующего этапа отбора эта опция никак не повлияет.

Заявки принимаются через соответствующую форму с 5 июня по 3 июля включительно.

Музыкальной продюсершей национального отбора в этом году является певица и автор песен Светлана Тарабарова.

Есть возможность в этом году найти действительно уникальные таланты, которые после конкурса, несмотря на результаты, унесут с собой во взрослую жизнь невероятный опыт. Опыт, которым радостно поделится наш dream team. Опыт и песни, в которые мы вложим всю душу, – заявила она.

Нововведение Национального отбора на Детское Евровидение - 2024

Участие в Нацотборе могут принять дети от 9 до 14 лет. Как и в предыдущие годы к участию в отборе допускаются как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек.

Нынешняя заявка на участие в Нацотборе состоит из видеозаписей живого исполнения двух кавер-версий популярных песен в разных стилях и видеовизитки с представлением юного артиста.

В случае предоставления участником дополнительной авторской песни требованиями предусмотрен хронометраж от 2,5 до 3 минут. Кроме того, песня не должна быть обнародована до 1 мая 2024 года, а ее текст должен быть по меньшей мере на 60% украиноязычным.

По результатам общенационального предварительного отбора до 25 июля будет сформирован лонглист до 15 участников, которые примут участие в летней «звездной школе».

По результатам обучения в «звездной школе» и консультаций с экспертами будут выбраны 6 финалистов Нацотбора, после — будет проходить подготовка песен, с которыми участники выступят в финале.

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