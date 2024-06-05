Прием заявок пройдет по упрощенным правилам — иметь авторскую песню исполнителям теперь не обязательно.
Главные тезисы
- Дети от 9 до 14 лет могут участвовать в конкурсе, представляя видеозаписи кавер-версий песен или авторских треков.
- Лонглист из 15 участников формируется после общенационального отбора, и после этого выбираются 6 финалистов для подготовки к выступлению на Детском Евровидении.
- Музыкальной продюсершей нацотбора стала Светлана Тарабарова, конкурс даёт возможность найти уникальные таланты и обрести ценный опыт для будущей карьеры.
- В Нацотбор на Детское Евровидение - 2024 принимаются видеозаписи кавер-версий песен и видеовизитки от детей от 9 до 14 лет, с возможностью дополнительной авторской песни по желанию.
Музыкальной продюсершей нацотбора на Детское Евровидение стала Светлана Тарабарова
Чтобы принять участие в отборе и получить возможность представить Украину на большой сцене Детского Евровидения-2024, достаточно записать два кавера на популярные песни и личную видеовизитку.
В то же время, все еще можно подать на рассмотрение дополнительную авторскую песню по желанию, однако на возможность пройти до следующего этапа отбора эта опция никак не повлияет.
Заявки принимаются через соответствующую форму с 5 июня по 3 июля включительно.
Музыкальной продюсершей национального отбора в этом году является певица и автор песен Светлана Тарабарова.
Нововведение Национального отбора на Детское Евровидение - 2024
Участие в Нацотборе могут принять дети от 9 до 14 лет. Как и в предыдущие годы к участию в отборе допускаются как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек.
Нынешняя заявка на участие в Нацотборе состоит из видеозаписей живого исполнения двух кавер-версий популярных песен в разных стилях и видеовизитки с представлением юного артиста.
В случае предоставления участником дополнительной авторской песни требованиями предусмотрен хронометраж от 2,5 до 3 минут. Кроме того, песня не должна быть обнародована до 1 мая 2024 года, а ее текст должен быть по меньшей мере на 60% украиноязычным.
По результатам общенационального предварительного отбора до 25 июля будет сформирован лонглист до 15 участников, которые примут участие в летней «звездной школе».
По результатам обучения в «звездной школе» и консультаций с экспертами будут выбраны 6 финалистов Нацотбора, после — будет проходить подготовка песен, с которыми участники выступят в финале.
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