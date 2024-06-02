Украинский скрипач Удовиченко стал победителем конкурса имени королевы Елизаветы
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Украинский скрипач Удовиченко стал победителем конкурса имени королевы Елизаветы

Удовиченко
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Источник:  online.ua

В ночь с 1 на 2 июня в Брюсселе объявили победителя одного из самых престижных международных музыкальных конкурсов — конкурса имени королевы Елизаветы. Им стал воспитанник Харьковского музыкального лицея Дмитрий Удовиченко (учительница Людмила Варенина).

Украинец Удовиченко победил на престижном музыкальном конкурсе

Дмитрий продолжил обучение в ведущих немецких вузах у преподавателей Бориса Гарлицкого и Кристиана Тецлаффа, стал лауреатом многих международных конкурсов скрипачей.

В 2018 году на конкурсе Йозефа Йоахима он получил 2 премии, в 2022-м — 3-ю премии конкурса Яна Сибелиуса, а на Сингапурском международном скрипичном конкурсе в 2022-м — 1-ю премию.

Дмитрий Удовиченко блестяще отыграл все туры конкурса, в финале в день своего 25-летия исполнил Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича.

Международный музыкальный конкурс имени королевы Елизаветы проходит ежегодно в разных номинациях.

Украинцы уже становились лауреатами и победителями этого конкурса (в частности, в 2015-м лауреатом второй премии среди скрипачей был Алексей Семененко, а в 2022-м лауреатом четвертой премии стал виолончелист Алексей Шадрин).

Однако впервые за историю независимой Украины украинский скрипач одержал победу. Он получит премию в размере 25 тыс евро.

На церемонии награждения демонстративно не пожал руку одному из членов жюри — россиянину Вадиму Репину (музыкант 2022-го получил от Путина звание народного артиста России, его супруга Светлана Захарова — член "Единой России", поддержала российское вторжение на территорию Украины).

Конкурс королевы Елизаветы поддерживает и посещает королева Бельгии Матильда.

Украина могла быть представлена на Евровидении-2024 треком "Подоляночка"

По словам Jerry Heil, они из аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".

Однако одновременно с ним также была создана композиция "Teresa & Maria".

Артистки решили выбрать между этими двумя песнями и решили, что именно "Teresa & Maria" лучше подойдет для песенного конкурса.

На самом деле "Подоляночку" мы также писали для "Евровидения". Это была песня, над которой я работала еще в Беркли, потом на сессии с Аленой мы решили дописать туда ее куплет. Решили, что эта песня поедет на "Евровидение". Но в результате, выбирая между "Teresa & Maria" и "Подоляночкой", выбрали все же "Teresa & Maria". Учитывая постановку, мне кажется, лучше именно "Teresa & Maria". Здесь сработало все: работа наших режиссеров и наша с Аленой, эмоции, командный дух, заряженный этой песней.

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