Страна-агрессорка РФ не допущена к участию в главном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" после нового громкого скандала.
"Мисс Мира" в 2024 году пройдет без России
Эту информацию официально подтвердила глава оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.
По ее словам, сразу после 24 февраля 2022 года оргкомитет обратился с письменной просьбой и видеообращением к организаторам. Раздалась просьба не допускать страну-террориста ко всем конкурсам, с которыми они работают.
В 2024 году гендиректор "Мисс Мира" Джулия Морли наконец-то лишила РФ права участвовать в конкурсе красоты.
Стоит отметить, что к этому решению Морли также подтолкнули события на конкурсе "Мисс Европа".
Что известно о скандале на конкурсе "Мисс Европа"
В конкурсе красоты "Мисс Европа" принимала участие не только Украина, но и страны-агрессорки: Россия и Беларусь.
Кроме того, россиянка Роза Гадиева победила, а белоруска заняла третье место.
Вполне возможно, этот "успех" был проплачен заранее.
По словам украинки Милены Мельничук, еще до старта конкурса россияне обзванивали ее личный номер с обвинениями и оскорблениями.
Представительница Украины также опубликовала видео, где представительница Беларуси, вероятно, в нетрезвом состоянии, набрасывается на нее с угрозами и оскорблениями.
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