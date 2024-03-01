Страна-агрессорка РФ не допущена к участию в главном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" после нового громкого скандала.

"Мисс Мира" в 2024 году пройдет без России

Эту информацию официально подтвердила глава оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

По ее словам, сразу после 24 февраля 2022 года оргкомитет обратился с письменной просьбой и видеообращением к организаторам. Раздалась просьба не допускать страну-террориста ко всем конкурсам, с которыми они работают.

В 2024 году гендиректор "Мисс Мира" Джулия Морли наконец-то лишила РФ права участвовать в конкурсе красоты.

Благодаря Миссис Джулии Морли, наша София Шамия может спокойно чувствовать себя на "Мисс Мира" и нести все важные месседжи. Признательны, что "Мисс Украина" в этом году может шагать по сцене "Мисс Мира", не оглядываясь в предостережениях за свою безопасность, и гордо и громко говорить о поддержке Украины на международной арене, - рассказала Вероника Щипцова. Поделиться

«Мисс Украина 2023» София Шамия

Стоит отметить, что к этому решению Морли также подтолкнули события на конкурсе "Мисс Европа".

Что известно о скандале на конкурсе "Мисс Европа"

В конкурсе красоты "Мисс Европа" принимала участие не только Украина, но и страны-агрессорки: Россия и Беларусь.

Кроме того, россиянка Роза Гадиева победила, а белоруска заняла третье место.

Вполне возможно, этот "успех" был проплачен заранее.

По словам украинки Милены Мельничук, еще до старта конкурса россияне обзванивали ее личный номер с обвинениями и оскорблениями.