Украинка-победительница конкурса "Мисс Япония" отказалась от титула — подробности скандала
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Украинка-победительница конкурса "Мисс Япония" отказалась от титула — подробности скандала

Каролина Шиино
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Источник:  Kyodo News

Обладательница титула "Мисс Япония" украинка Каролина Шиино отказалась от победы в конкурсе из-за разглашения информации об ее отношениях с женатым мужчиной.

Мисс Япония спровоцировала скандал и отказалась от титула

Информация о том, что победительница японского конкурса красоты продолжает отношения с мужчиной, который состоит в браке, стоила уроженке Тернополя титула.

Об этом сообщает Kyodo News.

Победа Шиино вызвала возмущение в соцсетях из-за ее происхождения. Однако модель отказалась от титула после разоблачения ее отношений с женатым мужчиной.

Kyodo передает, что ассоциация "Мисс Япония" приняла отказ украинки от титула и серьезно рассуждает об ответственности за серию беспорядков.

Отмечается, что организаторы конкурса поддержали решение Шиино прекратить отношения с женатым мужчиной, которое она объявила своему модельному агентству.

Однако 5 февраля агентство сообщило, что модель продолжала встречаться с мужчиной после того, как узнала о его семейном положении.

Мне искренне жаль за огромную беду, которой я послужила причиной, и за то, что предала тех, кто поддерживал меня, – написала Шиино в Instagram.

Каролина Шиино

Каролина Шиино

kyodonews.net

Шиино добавила, что не рассказала правду из-за растерянности и страха.

Ассоциация "Мисс Япония" после инцидента заявила, что место победительницы конкурса будет свободным до конца года и принесла "глубокие извинения" заинтересованным сторонам.

Украинка стала "Мисс Япония"

На конкурсе "Мисс Япония" победила 26-летняя модель украинского происхождения Каролина Шиино.

Девушка родилась в Тернополе и в возрасте пяти лет переехала в Японию, где жила в Нагое.

Она является первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс. Теперь она будет представлять Японию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Когда она принимала свой трофей Мисс Япония-2024, она сказала, что выиграть титул было «мечтой».

Признание японцев на этом конкурсе наполняет меня благодарностью.

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Каролина Шиино

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