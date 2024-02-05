Украинка-победительница конкурса "Мисс Япония" отказалась от титула — подробности скандала

Обладательница титула "Мисс Япония" украинка Каролина Шиино отказалась от победы в конкурсе из-за разглашения информации об ее отношениях с женатым мужчиной.
Мисс Япония спровоцировала скандал и отказалась от титула
Информация о том, что победительница японского конкурса красоты продолжает отношения с мужчиной, который состоит в браке, стоила уроженке Тернополя титула.
Об этом сообщает Kyodo News.
Победа Шиино вызвала возмущение в соцсетях из-за ее происхождения. Однако модель отказалась от титула после разоблачения ее отношений с женатым мужчиной.
Kyodo передает, что ассоциация "Мисс Япония" приняла отказ украинки от титула и серьезно рассуждает об ответственности за серию беспорядков.
Отмечается, что организаторы конкурса поддержали решение Шиино прекратить отношения с женатым мужчиной, которое она объявила своему модельному агентству.
Однако 5 февраля агентство сообщило, что модель продолжала встречаться с мужчиной после того, как узнала о его семейном положении.
Шиино добавила, что не рассказала правду из-за растерянности и страха.
Ассоциация "Мисс Япония" после инцидента заявила, что место победительницы конкурса будет свободным до конца года и принесла "глубокие извинения" заинтересованным сторонам.
Украинка стала "Мисс Япония"
На конкурсе "Мисс Япония" победила 26-летняя модель украинского происхождения Каролина Шиино.
Девушка родилась в Тернополе и в возрасте пяти лет переехала в Японию, где жила в Нагое.
Она является первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс. Теперь она будет представлять Японию на конкурсе «Мисс Вселенная».
Когда она принимала свой трофей Мисс Япония-2024, она сказала, что выиграть титул было «мечтой».
Признание японцев на этом конкурсе наполняет меня благодарностью.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-