Українка-переможниця конкурсу "Міс Японія" відмовилася від титулу — подробиці скандалу

Володарка титулу "Міс Японія" українка Кароліна Шиіно відмовилася від перемоги у конкурсі через розголошення інформації про її стосунки з одруженим чоловіком.

Міс Японія спровокувала скандал і відмовилася від титулу

Інформація про те, що переможниця японського конкурсу краси продовжує стосунки з чоловіком, що перебуває у шлюбі, коштувало уродженці Тернополя титулу.

Про це повідомляє Kyodo News.

Перемога Шиіно викликала обурення в соцмережах через її походження. Однак модель відмовилася від титулу після викриття її стосунків з одруженим чоловіком.

Kyodo передає, що асоціація "Міс Японія" прийняла відмову українки від титулу та серйозно розмірковує про відповідальність за спричинення серії заворушень.

Зазначається, що організатори конкурсу підтримали рішення Шиіно припинити стосунки з одруженим чоловіком, яке вона оголосила своєму модельному агентству.

Проте 5 лютого агентство повідомило, що модель продовжувала зустрічатися з чоловіком після того, як дізналася про його сімейний стан.

Мені щиро шкода за величезну біду, яку я спричинила, і за те, що зрадила тих, хто підтримував мене, – написала Шиіно в Instagram. Кароліна Шиіно kyodonews.net

Шиіно додала, що не розповіла правду через розгубленість та страх.

Асоціація "Міс Японія" після інциденту заявила, що місце переможниці конкурсу буде вільним до кінця року та принесла "глибокі вибачення" зацікавленим сторонам.

Українка стала "Міс Японія"

На конкурсі "Міс Японія" перемогла 26-річна модель українського походження Кароліна Шиїно.

Дівчина народилася в Тернополі і у віці п'яти років переїхала до Японії, де жила в Нагої.

Вона є першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс. Тепер вона представлятиме Японію на конкурсі «Міс Всесвіт».

Коли вона приймала свій трофей “Міс Японія”-2024, вона сказала, що виграти титул було «мрією».