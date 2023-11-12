Красота без границ. Впервые 2 трансгендера принимают участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

Это конкурсантки из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов. Португальской участнице 28 лет, за последние годы она работала стюардессой; конкурсантке из Нидерландов – 22, она стремится поддержать дискриминирующих людей.
Красота без границ
Популярный конкурс красоты "Мисс Вселенная" сейчас проходит в Сальвадоре. Финал намечен на 18 ноября. Впервые в истории события в нем будут участвовать сразу две трансгендерные женщины.
Речь идет о конкурсантке из Португалии Марине Мачете и Рикки Колле из Нидерландов. В частности. португальской участнице 28 лет. В последние годы она работала стюардессой. А вот конкурсантке из Нидерландов – сейчас 22. Она стремится поддержать дискриминирующих людей.
Марина Мачете стала первым трансгендером в Португалии, получившей корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.
Рикки Колле из Нидерландов называет главной целью своей жизни противодействие гендерной дискриминации. Она хочет поддержать всех страдающих от этого женщин.
Когда стало известно о победе Колле на конкурсе "Мисс Нидерланды", она столкнулась с негативными комментариями. Однако появление хейтеров никак не огорчило Рикки.
Известно, что в Сальвадор уже прибыло 90 конкурсанток, которые будут соперничать за титул самой красивой в финале 18 ноября.
Скандал на конкурсе Миссис Мира-2023
36-летняя уроженка круглосуточно обстреливаемого российской армией Херсона Ирина Бессмертная стала победительницей Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023").
Конкурс проходил в Майами, куда бороться за корону приехало около ста конкурсанток из разных стран мира.
Так, две представительницы страны-террористки России вошли в пятерку лучших, а во время оглашения результатов украинка держала одну из них за руки.
Бессмертная представляла не Украину, а США.
Женщина вышла во второй раз замуж за американца 7 лет назад. В Херсоне у нее остались родные и друзья.
Ирина время от времени позиционировала себя как украинка, в частности демонстрировала сине-желтый флаг. И в описании профиля Бессмертной в социальных сетях указано: "From Ukraine".
Однако о своих корнях бывшая херсонка поспешно забыла, когда перед объявлением имени победительницы решила взять свою конкурентку – россиянку Анастасию Машкину – за руки.
Во время оглашения результатов Ирина стояла между Анастасией Машкиной и еще одной представительницей РФ Анастасией Тизовой. Женщины аплодировали и приятно улыбались друг другу.
При этом сразу после победы Бессмертная разместила в соцсетях сообщение на русском языке о том, что она "невероятно горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне".
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