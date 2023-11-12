Красота без границ. Впервые 2 трансгендера принимают участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

Это конкурсантки из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов. Португальской участнице 28 лет, за последние годы она работала стюардессой; конкурсантке из Нидерландов – 22, она стремится поддержать дискриминирующих людей.

Красота без границ

Популярный конкурс красоты "Мисс Вселенная" сейчас проходит в Сальвадоре. Финал намечен на 18 ноября. Впервые в истории события в нем будут участвовать сразу две трансгендерные женщины.

Речь идет о конкурсантке из Португалии Марине Мачете и Рикки Колле из Нидерландов. В частности. португальской участнице 28 лет. В последние годы она работала стюардессой. А вот конкурсантке из Нидерландов – сейчас 22. Она стремится поддержать дискриминирующих людей.

Марина Мачете стала первым трансгендером в Португалии, получившей корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.

В течение многих лет мечта представить мою страну на весь мир, казалась невозможной. В этом году она сбылась, и я забираю надежды португальцев в Сальвадор. Мое послание – будьте добрыми, верными и подлинными. Оно того стоит – написала Мачете в своем Instagram. Поделиться

Рикки Колле из Нидерландов называет главной целью своей жизни противодействие гендерной дискриминации. Она хочет поддержать всех страдающих от этого женщин.

Я преодолела так много душевной и физической боли. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью, – сказала Рикки. Поделиться

Когда стало известно о победе Колле на конкурсе "Мисс Нидерланды", она столкнулась с негативными комментариями. Однако появление хейтеров никак не огорчило Рикки.

Единственное, что я хочу сказать ненавистникам: спасибо вам, потому что вы даете мне большую платформу, чем я могла себе представить. Я хочу высказаться в защиту нуждающихся в транслюдях. В детстве мне не на кого было равняться, и я хочу быть примером для подражания и вдохновением для других, – поделилась участница. Поделиться

Известно, что в Сальвадор уже прибыло 90 конкурсанток, которые будут соперничать за титул самой красивой в финале 18 ноября.

Скандал на конкурсе Миссис Мира-2023

36-летняя уроженка круглосуточно обстреливаемого российской армией Херсона Ирина Бессмертная стала победительницей Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023").

Конкурс проходил в Майами, куда бороться за корону приехало около ста конкурсанток из разных стран мира.

Так, две представительницы страны-террористки России вошли в пятерку лучших, а во время оглашения результатов украинка держала одну из них за руки.

Бессмертная представляла не Украину, а США.

В финале конкурса Ms World International 2023 я буду представлять замужних женщин Америки. Слетаются девушки со всего мира! А мне очень повезло, что конкурс будет проходить в Майами в 15 минутах от нашего дома, – написала Ирина в соцсетях. Поделиться

Женщина вышла во второй раз замуж за американца 7 лет назад. В Херсоне у нее остались родные и друзья.

Ирина время от времени позиционировала себя как украинка, в частности демонстрировала сине-желтый флаг. И в описании профиля Бессмертной в социальных сетях указано: "From Ukraine".

Однако о своих корнях бывшая херсонка поспешно забыла, когда перед объявлением имени победительницы решила взять свою конкурентку – россиянку Анастасию Машкину – за руки.

Во время оглашения результатов Ирина стояла между Анастасией Машкиной и еще одной представительницей РФ Анастасией Тизовой. Женщины аплодировали и приятно улыбались друг другу.

При этом сразу после победы Бессмертная разместила в соцсетях сообщение на русском языке о том, что она "невероятно горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне".