Краса без кордонів. Вперше 2 трансгендери беруть участь у конкурсі "Міс Всесвіт"

Це конкурсантки з Португалії Марина Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів. Португальській учасниці 28 років, упродовж останніх років вона працювала стюардесою; конкурсантці з Нідерландів – 22, вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.
Краса без кордонів
Популярний конкурс краси "Міс Всесвіт" зараз відбувається у Сальвадорі. Фінал запланований на 18 листопада. Вперше в історії події в ньому братимуть участь одразу дві трансгендерні жінки.
Йдеться про конкурсантку з Португалії Марину Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів. Зокрема. португальській учасниці 28 років. Упродовж останніх років вона працювала стюардесою. А от конкурсантці з Нідерландів – зараз 22. Вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.
Марина Мачете стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. У своєму інстаграмі, Марина зазначала, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але нарешті її мрія збулась.
Ріккі Колле з Нідерландів називаєю головною метою свого життя протидію гендерній дискримінації. Вона хоче підтримати усіх жінок, хто страждає від цього.
Коли стало відомо про перемогу Колле на конкурсі "Міс Нідерланди", то вона зіштовхнулась з негативними коментарями. Однак, поява хейтерів ніяк не засмутила Ріккі.
Відомо, що у Сальвадор вже прибуло 90 конкурсанток, які будуть змагатися за титул найкрасивішої у фіналі 18 листопада.
Скандал на конкурсі Місіс Світу-2023
36-річна уродженка цілодобово обстрілюваного російською армією Херсона Ірина Безсмертна стала переможницею Ms.World International 2023 ("Місіс Світу 2023").
Конкурс проходив у Маямі, куди боротися за корону приїхало близько ста конкурсанток із різних країн світу.
Так, дві представниці країни-терористки Росії увійшли до п'ятірки найкращих, а під час оголошення результатів українка тримала одну з них за руки.
Безсмертна представляла не Україну, а США.
Жінка вийшла вдруге заміж за американця 7 років тому. В Херсоні у неї залишилися рідні та друзі.
Ірина час від часу позиціонувала себе як українка, зокрема, демонструвала синьо-жовтий прапор. І в описі профілю Безсмертної в соціальних мережах зазначено: "From Ukraine".
Проте про своє коріння колишня херсонка поспішно забула, коли перед оголошенням імені переможниці вирішила взяти свою конкурентку – росіянку Анастасію Машкіну – за руки.
Під час оголошення результатів Ірина стояла між Анастасією Машкіною та ще однією представницею РФ Анастасією Тізовою. Жінки аплодували і приємно посміхалися одна одній.
При цьому відразу після перемоги Безсмертна розмістила в соцмережах допис російською мовою про те, що вона "неймовірно горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні".
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