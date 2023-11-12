Краса без кордонів. Вперше 2 трансгендери беруть участь у конкурсі "Міс Всесвіт"

Це конкурсантки з Португалії Марина Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів. Португальській учасниці 28 років, упродовж останніх років вона працювала стюардесою; конкурсантці з Нідерландів – 22, вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.

Краса без кордонів

Популярний конкурс краси "Міс Всесвіт" зараз відбувається у Сальвадорі. Фінал запланований на 18 листопада. Вперше в історії події в ньому братимуть участь одразу дві трансгендерні жінки.

Йдеться про конкурсантку з Португалії Марину Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів. Зокрема. португальській учасниці 28 років. Упродовж останніх років вона працювала стюардесою. А от конкурсантці з Нідерландів – зараз 22. Вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.

Марина Мачете стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. У своєму інстаграмі, Марина зазначала, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але нарешті її мрія збулась.

Протягом багатьох років мрія представити мою країну на весь світ, здавалась неможливою. Цього року вона здійснилась, і я забираю надії португальців до Сальвадору. Моє послання – будьте добрими, вірними та справжніми. Воно того варте – написала Мачете у своєму Інстаграмі. Поширити

Ріккі Колле з Нідерландів називаєю головною метою свого життя протидію гендерній дискримінації. Вона хоче підтримати усіх жінок, хто страждає від цього.

Я подолала так багато душевного та фізичного болю. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю, – сказала Ріккі. Поширити

Коли стало відомо про перемогу Колле на конкурсі "Міс Нідерланди", то вона зіштовхнулась з негативними коментарями. Однак, поява хейтерів ніяк не засмутила Ріккі.

Єдине, що я хочу сказати ненависникам: дякую вам, тому що ви даєте мені більшу платформу, ніж я могла собі уявити. Я хочу висловитися на захист транслюдей, які цього потребують. У дитинстві мені не було на кого рівнятися, і я хочу бути прикладом для наслідування і натхненням для інших, – поділилась учасниця. Поширити

Відомо, що у Сальвадор вже прибуло 90 конкурсанток, які будуть змагатися за титул найкрасивішої у фіналі 18 листопада.

Скандал на конкурсі Місіс Світу-2023

36-річна уродженка цілодобово обстрілюваного російською армією Херсона Ірина Безсмертна стала переможницею Ms.World International 2023 ("Місіс Світу 2023").

Конкурс проходив у Маямі, куди боротися за корону приїхало близько ста конкурсанток із різних країн світу.

Так, дві представниці країни-терористки Росії увійшли до п'ятірки найкращих, а під час оголошення результатів українка тримала одну з них за руки.

Безсмертна представляла не Україну, а США.

У фіналі конкурсу Ms World International 2023 я представлятиму заміжніх жінок Америки. Злітаються дівчата з усього світу! А мені дуже пощастило, що конкурс проходитиме в Маямі в 15 хвилинах від нашого будинку, – написала Ірина в соцмережах. Поширити

Жінка вийшла вдруге заміж за американця 7 років тому. В Херсоні у неї залишилися рідні та друзі.

Ірина час від часу позиціонувала себе як українка, зокрема, демонструвала синьо-жовтий прапор. І в описі профілю Безсмертної в соціальних мережах зазначено: "From Ukraine".

Проте про своє коріння колишня херсонка поспішно забула, коли перед оголошенням імені переможниці вирішила взяти свою конкурентку – росіянку Анастасію Машкіну – за руки.

Під час оголошення результатів Ірина стояла між Анастасією Машкіною та ще однією представницею РФ Анастасією Тізовою. Жінки аплодували і приємно посміхалися одна одній.

При цьому відразу після перемоги Безсмертна розмістила в соцмережах допис російською мовою про те, що вона "неймовірно горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні".