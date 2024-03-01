Країну-агресорку РФ не допустили до участі у головному міжнародному конкурсі краси "Міс Світу" після нового гучного скандалу.

"Міс Світу" у 2024 році пройде без Росії

Цю інформацію офіційно підтвердила очільниця оргкомітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щипцова.

За її словами, одразу після 24 лютого 2022 року оргкомітет звернувся з письмовим проханням та відеозверненням до організаторів. Лунало прохання не допускати країну-терориста до усіх конкурсів, з якими вони працюють.

У 2024 році та гендиректорка "Міс Світу" Джулія Морлі нарешті позбавила РФ права брати участь у конкурсі краси.

Завдяки Місіс Джулії Морлі, наша Софія Шамія може відчувати себе спокійно на "Міс Світу", та нести усі надважливі меседжі. Вдячні, що "Міс Україна" цьогоріч може крокувати по сцені "Міс Світу", не озираючись у пересторогах за свою безпеку, та гордо і голосно говорити про підтримку України на міжнародній арені, — розповіла Вероніка Щипцова. Поширити

«Міс Україна 2023» Софія Шамія

Варто зазначити, що до цього рішення Морлі також підштовхнули події на конкурсі "Міс Європа".

Що відомо про скандал на конкурсі "Міс Європа"

На конкурс краси "Міс Європа", який пройшов Лівані, брала участь не лише Україна, а й країни-агресорки: Росія та Білорусь.

Окрім того, росіянка Роза Гадієва перемогла, а білоруска посіла третє місце.

Цілком можливо, цей "успіх" був проплаченим заздалегідь.

За словами українки Мілени Мельничук, ще до старту конкурсу росіяни обдзвонювали її особистий номер зі звинуваченнями й образами.