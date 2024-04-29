Украинка Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты Miss Eco International 2024

Ангелина Усанова получила титул Miss Eco International 2024 года.
Украинка победила в конкурсе красоты Miss Eco International 2024
Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова 28 апреля стала победительницей конкурса "Miss Eco International 2024" в Египте.
О победе 26-летней украинки сообщили на странице конкурса в Instagram
Усанова традиционно получила корону красивейшей и статуэтки.
Помимо победы и престижного титула Ангелина также получила награды:
первое место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный лук;
III место среди эко-костюмов с костюмом "Мир в огне";
ТОП-5 лучших национальных костюмов конкурса за костюм "Феникс";
ТОП-12 лучших выступлений на Конкурсе Талантов, на котором она исполнила свою авторскую песню "Earth".
Miss Eco International — самый известный и самый большой конкурс красоты на Ближнем Востоке. Главной целью организаторов является поиск самой красивой девушки, которая будет выступать за экотуризм и сохранение природы. Конкурс принимает участниц из 85 стран под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".
Что известно об Ангелине Усановой
Ангелина Усанова — не только модель, но и певица и автор песен. В своих композициях она воспевает тему мира в мире, экологию, а также пишет о любви. Девушка училась в Индии и Австрии, после чего получила титул мастера йоги.
Ангелина имеет четкую гражданскую позицию. С начала полномасштабного российского вторжения она неоднократно проводила благотворительные концерты, где собирала средства в помощь пострадавшим от войны украинцам.
Также она искала жилье для украинских беженцев за границей, оказывала моральную поддержку, в частности, проводила медитации, сеансы йоги. Вдобавок, Усанова собрала немалую сумму средств, которую передала на покупку авто для ВСУ.
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