Украинка Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты Miss Eco International 2024
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Украинка Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты Miss Eco International 2024

Miss Eco International
Усанова
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Ангелина Усанова получила титул Miss Eco International 2024 года.

Украинка победила в конкурсе красоты Miss Eco International 2024

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова 28 апреля стала победительницей конкурса "Miss Eco International 2024" в Египте.

О победе 26-летней украинки сообщили на странице конкурса в Instagram

Усанова традиционно получила корону красивейшей и статуэтки.

Ангелина Усанова

Помимо победы и престижного титула Ангелина также получила награды:

  • первое место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный лук;

  • III место среди эко-костюмов с костюмом "Мир в огне";

  • ТОП-5 лучших национальных костюмов конкурса за костюм "Феникс";

  • ТОП-12 лучших выступлений на Конкурсе Талантов, на котором она исполнила свою авторскую песню "Earth".

Ангелина Усанова

Miss Eco International — самый известный и самый большой конкурс красоты на Ближнем Востоке. Главной целью организаторов является поиск самой красивой девушки, которая будет выступать за экотуризм и сохранение природы. Конкурс принимает участниц из 85 стран под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".

Что известно об Ангелине Усановой

Ангелина Усанова — не только модель, но и певица и автор песен. В своих композициях она воспевает тему мира в мире, экологию, а также пишет о любви. Девушка училась в Индии и Австрии, после чего получила титул мастера йоги.

В 2023 году Ангелина Усанова заняла первое место на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная — 2023" в Сальвадоре. Там она также получила награду за самый лучший национальный костюм. Кроме того, за ум, интеллект и активную позицию ее наградили отличием "Голос перемен".

Ангелина имеет четкую гражданскую позицию. С начала полномасштабного российского вторжения она неоднократно проводила благотворительные концерты, где собирала средства в помощь пострадавшим от войны украинцам.

Также она искала жилье для украинских беженцев за границей, оказывала моральную поддержку, в частности, проводила медитации, сеансы йоги. Вдобавок, Усанова собрала немалую сумму средств, которую передала на покупку авто для ВСУ.

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