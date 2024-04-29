Українка Ангеліна Усанова виграла конкурс краси Miss Eco International 2024

Ангеліна Усанова отримала титул Miss Eco International 2024.
Українка перемогла у конкурсі краси Miss Eco International 2024
Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова 28 квітня стала переможницею конкурсу "Miss Eco International 2024" у Єгипті.
Про перемогу 26-річної українки повідомили на сторінці конкурсу в Instagram
Усанова традиційно отримала корону найкрасивішої та статуетку.
Окрім перемоги та престижного титулу Ангеліна також отримала нагороди:
перше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за кращий пляжний лук;
III місце серед екокостюмів з костюмом "Світ у вогні";
ТОП-5 кращих національних костюмів конкурс за костюм "Фенікс";
ТОП-12 кращих виступів на Конкурсі Талантів, на якому вона виконала свою авторську пісню "Earth".
Miss Eco International — найвідоміший та найбільший конкурс краси на Близькому Сході. Головною метою організаторів є пошук найкрасивішої дівчини, яка виступатиме за екотуризм та збереження природи. Конкурс приймає учасниць з 85 країн під гаслом "Краса заради мети: довкілля".
Що відомо про Ангеліну Усанову
Ангеліна Усанова — не лише модель, але й співачка та авторка пісень. У своїх композиціях вона оспівує тему миру у світі, екологію, а також пише про кохання. Дівчина навчалася в Індії та Австрії, після чого здобула титул майстра йоги.
Ангеліна має чітку громадянську позицію. Від початку повномасштабного російського вторгнення вона неодноразово проводила благодійні концерти, де збирала кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.
Також вона шукала житло для українських біженців за кордоном, надавала моральну підтримку, зокрема проводила медитації, сеанси йоги. На додаток, Усанова зібрала чималу суму коштів, яку передала на купівлю авто для ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-