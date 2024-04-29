Українка Ангеліна Усанова виграла конкурс краси Miss Eco International 2024

Українка перемогла у конкурсі краси Miss Eco International 2024

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова 28 квітня стала переможницею конкурсу "Miss Eco International 2024" у Єгипті.

Про перемогу 26-річної українки повідомили на сторінці конкурсу в Instagram

Усанова традиційно отримала корону найкрасивішої та статуетку.

Ангеліна Усанова

Окрім перемоги та престижного титулу Ангеліна також отримала нагороди:

перше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за кращий пляжний лук;

III місце серед екокостюмів з костюмом "Світ у вогні";

ТОП-5 кращих національних костюмів конкурс за костюм "Фенікс";

ТОП-12 кращих виступів на Конкурсі Талантів, на якому вона виконала свою авторську пісню "Earth".

Ангеліна Усанова

Miss Eco International — найвідоміший та найбільший конкурс краси на Близькому Сході. Головною метою організаторів є пошук найкрасивішої дівчини, яка виступатиме за екотуризм та збереження природи. Конкурс приймає учасниць з 85 країн під гаслом "Краса заради мети: довкілля".

Що відомо про Ангеліну Усанову

Ангеліна Усанова — не лише модель, але й співачка та авторка пісень. У своїх композиціях вона оспівує тему миру у світі, екологію, а також пише про кохання. Дівчина навчалася в Індії та Австрії, після чого здобула титул майстра йоги.

У 2023 році Ангеліна Усанова посіла перше місце на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт — 2023" у Сальвадорі. Там вона також отримала нагороду за найкращий національний костюм. Крім того, за розум, інтелект та активну позицію, її нагородили відзнакою "Голос змін". Поширити

Ангеліна має чітку громадянську позицію. Від початку повномасштабного російського вторгнення вона неодноразово проводила благодійні концерти, де збирала кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.