"Міс Всесвіт Україна" візьме участь у міжнародному конкурсі краси
Категорія
Культура
Дата публікації

"Міс Всесвіт Україна" візьме участь у міжнародному конкурсі краси

Міс Всесвіт Україна

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова знову змагатиметься за титул. Жінка візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International-2024 в Єгипті, який спрямований на популяризацію збереження планети.

Україна братиме участь у міжнародному конкурсі краси

Фінал конкурсу відбудеться 28 квітня в Каїрі, повідомили на офіційній сторінці "Міс Всесвіт Україна".

Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові!, — заявили організатори.

Що відомо про Ангеліну Усанову

Ангеліна Усанова — музикант, співачка, авторка пісень, вчитель йоги та медитації. Звуковий цілитель. Пройшла кілька ступенів навчання в ашрамах Шиваванди йоги в Австрії та Індії. Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США).

Жінка активно волонтерить. Вона збирає кошти на допомогу сімʼям біженців з Маріуполя, Каховки. Крім цього робила власні живі концерти в Європі. Усанова знає сім мов, враховуючи французьку, німецьку, японську.

Раніше Усанова провела благодійний захід на підтримку дітей у прифронтових зонах. Для виходу модель обрала розкішний образ. Вона одягла червону сукню з розрізом до стегна. Образ доповнила зібраним у високий пучок волоссям і яскравим макіяжем. На івенті також з'явилися переможниці конкурсу "Міс Всесвіт" з Великої Британії, Швейцарії, Франції, Данії, Латвії та Німеччини.

Більше по темі

Категорія
Привітання
Дата публікації
Додати до обраного
Привітання з 8 березня в прозі: найкращі побажання своїми словами
Привітання з 8 березня в прозі: найкращі побажання своїми словами
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українці Анастасії Пановій заборонили говорити про війну під час конкурсу краси Miss Eco
Українці Анастасії Пановій заборонили говорити про війну під час конкурсу краси Miss Eco
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Міс Світу 2024. Відоме ім'я переможниці легендарного конкурсу краси
конкурс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?