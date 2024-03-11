"Міс Всесвіт Україна" візьме участь у міжнародному конкурсі краси

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова знову змагатиметься за титул. Жінка візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International-2024 в Єгипті, який спрямований на популяризацію збереження планети.

Україна братиме участь у міжнародному конкурсі краси

Фінал конкурсу відбудеться 28 квітня в Каїрі, повідомили на офіційній сторінці "Міс Всесвіт Україна".

Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові!, — заявили організатори. Поширити

Що відомо про Ангеліну Усанову

Ангеліна Усанова — музикант, співачка, авторка пісень, вчитель йоги та медитації. Звуковий цілитель. Пройшла кілька ступенів навчання в ашрамах Шиваванди йоги в Австрії та Індії. Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США).

Жінка активно волонтерить. Вона збирає кошти на допомогу сімʼям біженців з Маріуполя, Каховки. Крім цього робила власні живі концерти в Європі. Усанова знає сім мов, враховуючи французьку, німецьку, японську.

Раніше Усанова провела благодійний захід на підтримку дітей у прифронтових зонах. Для виходу модель обрала розкішний образ. Вона одягла червону сукню з розрізом до стегна. Образ доповнила зібраним у високий пучок волоссям і яскравим макіяжем. На івенті також з'явилися переможниці конкурсу "Міс Всесвіт" з Великої Британії, Швейцарії, Франції, Данії, Латвії та Німеччини.