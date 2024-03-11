"Міс Всесвіт Україна" візьме участь у міжнародному конкурсі краси

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова знову змагатиметься за титул. Жінка візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International-2024 в Єгипті, який спрямований на популяризацію збереження планети.
Україна братиме участь у міжнародному конкурсі краси
Фінал конкурсу відбудеться 28 квітня в Каїрі, повідомили на офіційній сторінці "Міс Всесвіт Україна".
Що відомо про Ангеліну Усанову
Ангеліна Усанова — музикант, співачка, авторка пісень, вчитель йоги та медитації. Звуковий цілитель. Пройшла кілька ступенів навчання в ашрамах Шиваванди йоги в Австрії та Індії. Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США).
Жінка активно волонтерить. Вона збирає кошти на допомогу сімʼям біженців з Маріуполя, Каховки. Крім цього робила власні живі концерти в Європі. Усанова знає сім мов, враховуючи французьку, німецьку, японську.
Раніше Усанова провела благодійний захід на підтримку дітей у прифронтових зонах. Для виходу модель обрала розкішний образ. Вона одягла червону сукню з розрізом до стегна. Образ доповнила зібраним у високий пучок волоссям і яскравим макіяжем. На івенті також з'явилися переможниці конкурсу "Міс Всесвіт" з Великої Британії, Швейцарії, Франції, Данії, Латвії та Німеччини.
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