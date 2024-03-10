Міс Світу 2024. Відоме ім'я переможниці легендарного конкурсу краси

Представниця Чехії 24-річна Христина Пишкова обійшла 111 суперниць та отримала титул Міс Світу 2024. Вона стала другою чешкою, хто виграв цей конкурс.

Титул “Міс Світу” здобула модель із Чехії

Як зазначається на сайті конкурсу, Христина Пишкова — 23-річна модель, яка здобуває ступінь в галузі права та ділового адміністрування. Вона вільно володіє англійською, польською, словацькою та німецькою мовами.

Також вона заснувала фонд, який виступає за сталий розвиток у вигляді освіти.

Найбільшим моментом її гордості було відкриття англійської школи для дітей із малозабезпечених сімей у Танзанії, де вона також працювала волонтером. Вона любить грати на флейті та скрипці, а також має пристрасть до музики та мистецтва, — йдеться у профілі переможниці на сайті конкурсу. Поширити

Христина Пишкова (фото — missworld.com)

Що відомо про цьогорічний конкурс “Міс Світу”

“Міс Світу” — це один із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Його започаткував англієць Ерик Морлі у 1951 році. Національні представництва «Міс Світу» існують у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні. Серед конкурсів — конкурс талантів, спортивний конкурс, найкраща топмодель і т. ін.

Індія вдруге приймає конкурс "Міс світу". Попереднього разу фінал проводили в 1996 році. Цього разу на заході країну представляла володарка титулу "Міс Індія — 2022" Сіні Шетті, яка не пройшла у фінал. Пишкова стала другою Міс світу з Чехії — 2006 року цей титул отримала її співвітчизниця Тетяна Кухаржова.

Україну на конкурсі представляла 19-річна Софія Шамія, яка потрапила до чвертьфіналісток 71-го конкурсу “Міс Світу”.

Росію не допустили до участі в цьогорічному конкурсі краси "Міс світу".