Мисс Мира 2024. Известное имя победительницы легендарного конкурса красоты

Представительница Чехии 24-летняя Кристина Пышкова обошла 111 соперниц и получила титул Мисс Мира 2024. Она стала второй чешкой, кто выиграл этот конкурс.

Титул "Мисс Мира" получила модель из Чехии

Как отмечается на сайте конкурса, Кристина Пышкова - 23-летняя модель, которая получает степень в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками.

Также она основала фонд, выступающий за устойчивое развитие посредством образования.

Наибольшим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке, а также страстно к музыке и искусству, — говорится в профиле победительницы на сайте конкурса. Поделиться

Кристина Пышкова (фото – missworld.com)

Что известно о конкурсе "Мисс Мира" в этом году

"Мисс Мира" - это один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Его основал англичанин Эрик Морли в 1951 году. Национальные представительства «Мисс Мира» существуют в более чем 100 странах мира, в том числе в Украине. Среди конкурсов - конкурс талантов, спортивный конкурс, лучшая топмодель и т.п.

Индия вторично принимает конкурс "Мисс мира". В прошлый раз финал проводили в 1996 году. В этот раз на западе страну представляла не прошедшая в финал обладательница титула "Мисс Индия — 2022" Сини Шетти. Пышкова стала второй Мисс мира из Чехии – в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.

Украину на конкурсе представляла 19-летняя София Шамия, попавшая в четвертьфиналистку 71-го конкурса "Мисс Мира".

Россию не допустили к участию в конкурсе красоты "Мисс мира".