"Мисс Вселенная Украина" примет участие в международном конкурсе красоты

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова снова сразится за титул. Женщина примет участие в конкурсе красоты Miss Eco International-2024 в Египте, направленном на популяризацию сохранения планеты.

Украина примет участие в международном конкурсе красоты

Финал конкурса состоится 28 апреля в Каире, сообщили на официальной странице "Мисс Вселенная Украина".

Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру!, — заявили организаторы. Поделиться

Что известно об Ангелине Усановой

Ангелина Усанова — музыкант, певица, автор песен, учитель йоги и медитации. Звуковой целитель. Прошла несколько ступеней обучения в ашрамах Шиваванды йоги в Австрии и Индии. Изучала нутрициологию в Institute for Integrative Nutrition (США).

Женщина активно волонтерит. Она собирает средства в помощь семьям беженцев из Мариуполя, Каховки. Кроме этого, делала собственные живые концерты в Европе. Усанова знает семь языков, учитывая французский, немецкий, японский.

Ранее Усанова провела благотворительное мероприятие по поддержке детей в прифронтовых зонах. Для выхода модель избрала роскошный образ. Она надела красное платье с разрезом до бедра. Образ дополнила собранными в высокий пучок волосами и ярким макияжем. На ивенте также появились победительницы конкурса "Мисс Вселенная" из Великобритании, Швейцарии, Франции, Дании, Латвии и Германии.