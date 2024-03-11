"Мисс Вселенная Украина" примет участие в международном конкурсе красоты

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова снова сразится за титул. Женщина примет участие в конкурсе красоты Miss Eco International-2024 в Египте, направленном на популяризацию сохранения планеты.
Украина примет участие в международном конкурсе красоты
Финал конкурса состоится 28 апреля в Каире, сообщили на официальной странице "Мисс Вселенная Украина".
Что известно об Ангелине Усановой
Ангелина Усанова — музыкант, певица, автор песен, учитель йоги и медитации. Звуковой целитель. Прошла несколько ступеней обучения в ашрамах Шиваванды йоги в Австрии и Индии. Изучала нутрициологию в Institute for Integrative Nutrition (США).
Женщина активно волонтерит. Она собирает средства в помощь семьям беженцев из Мариуполя, Каховки. Кроме этого, делала собственные живые концерты в Европе. Усанова знает семь языков, учитывая французский, немецкий, японский.
Ранее Усанова провела благотворительное мероприятие по поддержке детей в прифронтовых зонах. Для выхода модель избрала роскошный образ. Она надела красное платье с разрезом до бедра. Образ дополнила собранными в высокий пучок волосами и ярким макияжем. На ивенте также появились победительницы конкурса "Мисс Вселенная" из Великобритании, Швейцарии, Франции, Дании, Латвии и Германии.
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