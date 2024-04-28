Українка Ангеліна Усанова вразила журі Miss Eco International 2024 — відео
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Українка Ангеліна Усанова вразила журі Miss Eco International 2024 — відео

Ангеліна Усанова
Джерело:  online.ua

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова гідно представила батьківщину на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024, який проходить в Єгипті. Дівчину визнали однією з найкращих у категорії "Найкраща ЕКО сукня".

Ангеліна Усанова на Miss Eco International 2024 здобула перший тріумф

Одна з головних красунь України поділилася у своїх соцмережах приємною звісткою.

Як виявилося, дівчина змогла потрапити у трійку лідерів у номінації "Найкраща ЕКО сукня".

Зараз Ангеліна Усанова очікує на фінал міжнародного конкурсу, який вже відбудеться 28 квітня.

Що важливо розуміти, його переможниця стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Як створювали сукню Ангеліни Усанової для Miss Eco International 2024

Еко-костюм Ангеліни Усанової отримав символічну назву «Світ у вогні» (Wildfires-англ.), яка відображає те, що просо зараз відбувається на планеті Земля.

Так само як і національний костюм, це вбрання створено із ресайкл-матеріалів та розкриває одну із світових екологічних проблем. Одна з центральних тем — спалення територій.

Фото: missecointernational.com

Корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного і чорного кольору, а також деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, аби надати форми і вигляду язиків полум’я.

Також варто звернути увагу на те, що спідниця «Світу у вогні» — як і у національному костюмі, створена із штор та тюлей із органзи і тафти, на яких надрукований принт із зображенням вогню.

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