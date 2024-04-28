Украинка Ангелина Усанова поразила жюри Miss Eco International 2024 — видео

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова достойно представила нашу страну на международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024, который проходит в Египте. Девушку признали одной из лучших в категории "Лучшее ЭКО платье".
Ангелина Усанова на Miss Eco International 2024 отпраздновала первый триумф
Одна из главных красавиц Украины поделилась в своих соцсетях приятным известием.
Как оказалось, девушка смогла попасть в тройку лидеров в номинации "Лучшее ЭКО платье".
Сейчас Ангелина Усанова ожидает финала международного конкурса, который состоится уже 28 апреля.
Что важно понимать, его победительница станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.
Как создавали платье Ангелины Усановой для Miss Eco International 2024
Эко-костюм Ангелины Усановой получил символическое название «Мир в огне» (Wildfires-англ.). Он отражает, что просо сейчас происходит на планете Земля.
Так же как и национальный костюм, этот наряд создан из ресайкл-материалов и раскрывает одну из мировых экологических проблем. Одна из центральных тем — сожжение территорий.
Корсет платья украшен пластиковыми бутылками красного и черного цвета, а также деталями, вырезанными из строительных трубок. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид языков пламени.
Также стоит обратить внимание, что юбка «Мира в огне» — как и в национальном костюме, создана из штор и тюлей из органзы и тафты, на которых напечатан принт с изображением огня.
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