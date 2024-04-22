Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова представит Украину на престижном конкурсе — фото и видео

«Мисс Вселенная Украина»-2023, киевлянка Ангелина Усанова будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024, который проходит в Египте. Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к нашей планете и экологии. Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.
Как создавали национальный костюм «Феникс» для Ангелины Усановой
Сложным маршрутом с несколькими пересадками «Мисс Вселенная Украина»-2023 привезла в Египет 11 чемоданов общим весом более 230 кг. В них — одежда, украшения, национальные и эко-костюмы от украинских дизайнеров, а также одежда от европейских брендов.
Феникс — национальный костюм Ангелины Усановой для конкурса Miss Eco International-2024. Феникс — мифическое создание, символизирующее Украину и украинцев — страну, которая ежедневно под обстрелами, но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. Феникс — символ бессмертия.
Платье «Феникс» создано полностью из ресайкла. Большую часть материалов предоставила команда ОО "Украина без мусора", деятельность которой направлена на внедрение культуры сортировки бытовых отходов в Украине. Всего для костюма было использовано более 1500 пластиковых ложек и более 500 пластиковых ножей, которые мастера обнаружили на сортировочной станции «Украина без мусора».
Пластиковые приборы использовались для крыльев, головного убора и корсета. Головной убор создан из кусков пластика и пластиковых ножей. Из листов пластика вырезались большие перышки — основа головного убора, после чего огнем им придавалась фактура и форма. Юбка — также ресайкл.
Они специально оставили части материала, где крепились люверсы, чтобы можно было понять, что это обычные занавески и шторы.
Золотые перышки на корсете выглядят так, будто созданы из металла, но на самом деле изготовлены из наперника из под подушки, приобретенной также на секонд-хенде. Камни и стразы на платье — не драгоценные кристаллы от Swarovski, а собранные из платьев, топов и майок, найденных опять же на секонд-хенде.
Эко-костюм Ангелины Усановой называется «Мир в огне» (Wildfires-англ.) Так же как и национальный костюм, этот наряд создан из ресайкл-материалов и раскрывает одну из мировых экологических проблем.
Чтобы выбрать тематику костюма, дизайнеры пообщались с украинскими экспертами в этой области и решили, что наряды должны раскрывать тему сожженных территорий.
Следует обратить внимание на то, что корсет платья украшен пластиковыми бутылками красного и черного цвета, а также деталями, вырезанными из строительных трубок. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид языков пламени.
Юбка «Мира в огне» — как и в национальном костюме, создана из штор и тюлей из органзы и тафты, на которых напечатан принт с изображением огня. Головной убор — также состоит из огоньков и напоминает разгорающееся пламя. Камни — сняты с ресайкл-платьев.
Создать эко-костюм было сложнее национального костюма, ведь это костюм-трансформер. В костюме использованы более 5 метров запринтованной ткани, которая при выходе на сцену должна создать эффект извержения потоков вулканической лавы.
Как Ангелина Усанова готовилась к конкурсу Miss Eco International-2024
Специально ко Дню Земли (Earth Day — англ.), который традиционно отмечают 22 апреля, певица и музыкант Ангелина Усанова представила видеоклип на песню «Earth», на которую в Киеве сняли видеоклип.
Песня «Earth» родилась после просмотра документального сериала на тему сохранения уязвимой окружающей среды планеты Земля.
Какие последствия экоцида России в Украине
Печальная статистика: в связи с полномасштабным вторжением России весь Восток Украины постоянно переживает пожары в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атаки дронами со стороны страны-агрессора.
Значительный процент пожаров также происходит из-за взрывов боеприпасов и поджогов. Печальная статистика утверждает, что 2,4 млн га повреждены огнем, который уничтожает леса, почвы и национальные парки. Это составляет 75% площади Бельгии.
Уничтожена большая часть уникальной экосистемы, страдают и исчезают популяции редких растений и животных, сгорели большие площади верхних слоев плодородной почвы. Это означает, что как только редкие виды будут уничтожены, они больше не возродятся. Образ эко-костюма Ангелины Усановой также описывает проблему лесных пожаров во всем мире.
Только в прошлом году лесные пожары привели к масштабным разрушениям, потере лесов, выбросам углерода, гибели и ранениям людей. Лесные массивы горели в США, Греции, а в Канаде в 2023 году количество пострадавшей от лесных пожаров земли достигло наивысшего уровня за всю историю страны. Увеличение количества случаев лесных пожаров является следствием изменения климата.
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