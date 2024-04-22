Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова представит Украину на престижном конкурсе — фото и видео

«Мисс Вселенная Украина»-2023, киевлянка Ангелина Усанова будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024, который проходит в Египте. Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к нашей планете и экологии. Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Как создавали национальный костюм «Феникс» для Ангелины Усановой

Сложным маршрутом с несколькими пересадками «Мисс Вселенная Украина»-2023 привезла в Египет 11 чемоданов общим весом более 230 кг. В них — одежда, украшения, национальные и эко-костюмы от украинских дизайнеров, а также одежда от европейских брендов.

Феникс — национальный костюм Ангелины Усановой для конкурса Miss Eco International-2024. Феникс — мифическое создание, символизирующее Украину и украинцев — страну, которая ежедневно под обстрелами, но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. Феникс — символ бессмертия.

Фото: missecointernational.com

Платье «Феникс» создано полностью из ресайкла. Большую часть материалов предоставила команда ОО "Украина без мусора", деятельность которой направлена на внедрение культуры сортировки бытовых отходов в Украине. Всего для костюма было использовано более 1500 пластиковых ложек и более 500 пластиковых ножей, которые мастера обнаружили на сортировочной станции «Украина без мусора».

Пластиковые приборы использовались для крыльев, головного убора и корсета. Головной убор создан из кусков пластика и пластиковых ножей. Из листов пластика вырезались большие перышки — основа головного убора, после чего огнем им придавалась фактура и форма. Юбка — также ресайкл.

На первый взгляд, выглядит, будто она сделана из дорогой ткани, но на самом деле изготовлена из использованых штор. Дизайнеры провели на секонд-хенде более 3 недель в поисках гардин, тюли, штор разных оттенков голубого и золотого цветов, из которых затем выкраивался настоящий кутюр. Поделиться

Фото: missecointernational.com

Они специально оставили части материала, где крепились люверсы, чтобы можно было понять, что это обычные занавески и шторы.

Золотые перышки на корсете выглядят так, будто созданы из металла, но на самом деле изготовлены из наперника из под подушки, приобретенной также на секонд-хенде. Камни и стразы на платье — не драгоценные кристаллы от Swarovski, а собранные из платьев, топов и майок, найденных опять же на секонд-хенде.

Я очень хотела создать платье, которое было бы кутюрным и чтобы с первого взгляда было невозможно понять, из чего оно создано. Чтобы только прочитав описание костюма, было понятно, что он создан в буквальном смысле из мусора, при этом выглядя на миллион — рассказывает автор идеи, основательница студии Patoka Леся Патока. Поделиться

Эко-костюм Ангелины Усановой называется «Мир в огне» (Wildfires-англ.) Так же как и национальный костюм, этот наряд создан из ресайкл-материалов и раскрывает одну из мировых экологических проблем.

Фото: missecointernational.com

Чтобы выбрать тематику костюма, дизайнеры пообщались с украинскими экспертами в этой области и решили, что наряды должны раскрывать тему сожженных территорий.

Следует обратить внимание на то, что корсет платья украшен пластиковыми бутылками красного и черного цвета, а также деталями, вырезанными из строительных трубок. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид языков пламени.

Фото: missecointernational.com

Юбка «Мира в огне» — как и в национальном костюме, создана из штор и тюлей из органзы и тафты, на которых напечатан принт с изображением огня. Головной убор — также состоит из огоньков и напоминает разгорающееся пламя. Камни — сняты с ресайкл-платьев.

Фото: missecointernational.com

Создать эко-костюм было сложнее национального костюма, ведь это костюм-трансформер. В костюме использованы более 5 метров запринтованной ткани, которая при выходе на сцену должна создать эффект извержения потоков вулканической лавы.

У нас очень мощные оба образа, очень качественные костюмы. Я верю в то, что Ангелина Усанова сможет привезти нам победу и стать Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде — добавляет Леся Патока. Поделиться

Фото: missecointernational.com

Как Ангелина Усанова готовилась к конкурсу Miss Eco International-2024

Для меня как для украинки участие в конкурсе Miss Eco International является важным инструментом в привлечении еще большего внимания в помощи украинской земли. Моя главная мечта и миссия — мир, защита планеты и экологии. Это очень волнующее и ответственное мгновение. Ведь победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Впереди безумный ритм и невероятная атмосфера соревнований. Ангелина Усанова Мисс Вселенная Украина»-2023

Специально ко Дню Земли (Earth Day — англ.), который традиционно отмечают 22 апреля, певица и музыкант Ангелина Усанова представила видеоклип на песню «Earth», на которую в Киеве сняли видеоклип.

Песня «Earth» родилась после просмотра документального сериала на тему сохранения уязвимой окружающей среды планеты Земля.

Этим видео мы еще раз хотим напомнить, привлечь внимание общественности к нашему общему дому — планете Земля, напомнить людям о необходимости бережного отношения к природе и заботе друг о друге. День Земли — повод лишний раз задуматься о том, что нас окружает. В результате своей жизнедеятельности человек наносит значительный вред нашей планете, что может привести к его разрушению. Поделиться

Какие последствия экоцида России в Украине

Печальная статистика: в связи с полномасштабным вторжением России весь Восток Украины постоянно переживает пожары в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атаки дронами со стороны страны-агрессора.

Значительный процент пожаров также происходит из-за взрывов боеприпасов и поджогов. Печальная статистика утверждает, что 2,4 млн га повреждены огнем, который уничтожает леса, почвы и национальные парки. Это составляет 75% площади Бельгии.

Уничтожена большая часть уникальной экосистемы, страдают и исчезают популяции редких растений и животных, сгорели большие площади верхних слоев плодородной почвы. Это означает, что как только редкие виды будут уничтожены, они больше не возродятся. Образ эко-костюма Ангелины Усановой также описывает проблему лесных пожаров во всем мире.