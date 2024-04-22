Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова представить Україну на престижному конкурсі — фото та відео

«Міс Всесвіт Україна»-2023, киянка Ангеліна Усанова представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, який проходить у Єгипті. Головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології. Переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.
Як створювали костюми «Фенікс» та «Світ у вогні» для Ангеліни Усанової
Складним маршрутом з кількома пересадками «Міс Всесвіт Україна»-2023 привезла до Єгипту 11 валіз загальною вагою понад 230 кг. В них — одяг, прикраси, національний та еко-костюми від українських дизайнерів, а також одяг від європейських брендів.
«Фенікс» — національний костюм Ангеліни Усанової для конкурсу Miss Eco International-2024. Фенікс — міфічне створіння, яке символізує Україну та українців — країну, яка щодня під обстрілами, але продовжує жити, відновлювати зруйновані міста, кохати, творити, народжувати дітей. Фенікс — символ безсмертя.
Сукня «Фенікс» створена повністю з ресайклу. Більшу частину матеріалів надала команда ГО «Україна без сміття», діяльність якої спрямована на впровадження культури сортування побутових відходів в Україні. Всього для костюма було використано понад 1500 пластикових ложок та понад 500 пластикових ножів, які майстри знайшли на сортувальній станції «Україна без сміття».
Вживані пластикові прибори використовувалися для крил, головного убору та корсету. Головний убір створений із шматків пластику та пластикових ножів. З листів пластику вирізалися великі пір’їнки — основа головного убору, після чого вогнем їм надавалася фактура і форма. Спідниця — також ресайкл.
Вони спеціально залишили частини матеріалу, де кріпилися люверси, аби можна було зрозуміти, що це звичайні занавіски та штори.
Золоті пір’їнки на корсеті виглядають так, ніби створені з металу, але насправді виготовлені з напірника з-під подушки, придбаної також на секонд-хенді. Камінці і стрази на сукні — не коштовні кристали від Swarovski, а зібрані із суконь, топів та майок, знайдених, знову ж таки, на секонд-хенді.
Еко-костюм Ангеліни Усанової має назву «Світ у вогні» (Wildfires-англ.) Так само як і національний костюм, це вбрання створено із ресайкл-матеріалів та розкриває одну із світових екологічних проблем.
Аби обрати тематику костюма, дизайнери поспілкувалися із українськими експертами у цій галузі та вирішили, що вбрання має розкривати тему спалених територій.
Варто звернути увагу на те, що корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного і чорного кольору, а також деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, аби надати форми і вигляду язиків полум’я.
Спідниця «Світу у вогні» — як і у національному костюмі, створена із штор та тюлей із органзи і тафти, на яких надрукований принт із зображенням вогню. Головний убір — також складається із вогників та нагадує полум’я, яке розпалюється. Камінці — зняті з ресайкл-суконь.
Створити еко-костюм було складніше, ніж національний костюм, адже це костюм-трансформер. У костюмі приховали більше 5 метрів запринтованої тканини, яка під час виходу на сцену повинна створити ефект виверження потоків вулканічної лави.
Як Ангеліна Усанова готувалася до конкурсу Miss Eco International-2024
Спеціально для Дня Землі (Earth Day-англ.), який традиційно відзначається 22 квітня, співачка та музикантка Ангеліна Усанова представила відеокліп на пісню «Earth», на яку в Києві відзняли відеокліп.
Пісня «Earth» народилась після перегляду документального серіалу на тему збереження вразливого довкілля планети Земля.
Які наслідки екоциду Росії в Україні
Сумна статистика: У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, весь Схід України постійно переживає пожежі унаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, атаки дронами зі сторони країни-агресора.
Значний відсоток пожеж також стається через вибухи боєприпасів та підпали. Сумна статистика стверджує що 2,4 млн га пошкоджено вогнем, який знищує ліси, ґрунти і національні парки. Це як 75% площі Бельгії.
Знищена велика частина унікальної екосистеми, страждають та зникають популяції рідкісних рослин і тварин, згоріли великі площі верхніх шарів родючого ґрунту. Це означає, що як тільки рідкісні види будуть знищені, вони більше не відродяться. Образ еко-костюму Ангеліни Усанової також описує проблему лісових пожеж у всьому світі.
Лише минулого року лісові пожежі призвели до масштабних руйнувань, втрати лісів, викидів вуглецю, загибелі та поранень людей. Лісові масиви горіли в США, Греції, а в Канаді у 2023 році кількість землі, що постраждала від лісових пожеж, досягла найвищого рівня за всю історію країни. Збільшення кількості випадків лісових пожеж є наслідком змін клімату.
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