Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова представить Україну на престижному конкурсі — фото та відео

«Міс Всесвіт Україна»-2023, киянка Ангеліна Усанова представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, який проходить у Єгипті. Головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології. Переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Як створювали костюми «Фенікс» та «Світ у вогні» для Ангеліни Усанової

Складним маршрутом з кількома пересадками «Міс Всесвіт Україна»-2023 привезла до Єгипту 11 валіз загальною вагою понад 230 кг. В них — одяг, прикраси, національний та еко-костюми від українських дизайнерів, а також одяг від європейських брендів.

«Фенікс» — національний костюм Ангеліни Усанової для конкурсу Miss Eco International-2024. Фенікс — міфічне створіння, яке символізує Україну та українців — країну, яка щодня під обстрілами, але продовжує жити, відновлювати зруйновані міста, кохати, творити, народжувати дітей. Фенікс — символ безсмертя.

Фото: missecointernational.com

Сукня «Фенікс» створена повністю з ресайклу. Більшу частину матеріалів надала команда ГО «Україна без сміття», діяльність якої спрямована на впровадження культури сортування побутових відходів в Україні. Всього для костюма було використано понад 1500 пластикових ложок та понад 500 пластикових ножів, які майстри знайшли на сортувальній станції «Україна без сміття».

Вживані пластикові прибори використовувалися для крил, головного убору та корсету. Головний убір створений із шматків пластику та пластикових ножів. З листів пластику вирізалися великі пір’їнки — основа головного убору, після чого вогнем їм надавалася фактура і форма. Спідниця — також ресайкл.

Фото: missecointernational.com

На перший погляд, виглядає, ніби вона зроблена із дорогої тканини, але насправді, виготовлена із вживаних штор. Дизайнери провели на секонд-хенді понад 3 тижні у пошуках гардин, тюлі, штор різних відтінків блакитного і золотого кольорів, з яких потім викроювався справжній кутюр. Поширити

Вони спеціально залишили частини матеріалу, де кріпилися люверси, аби можна було зрозуміти, що це звичайні занавіски та штори.

Золоті пір’їнки на корсеті виглядають так, ніби створені з металу, але насправді виготовлені з напірника з-під подушки, придбаної також на секонд-хенді. Камінці і стрази на сукні — не коштовні кристали від Swarovski, а зібрані із суконь, топів та майок, знайдених, знову ж таки, на секонд-хенді.

Я дуже хотіла створити сукню, яка була б кутюрною і щоб з першого погляду було неможливо зрозуміти, з чого вона створена. Щоб тільки прочитавши опис костюма, було зрозуміло, що вона створена у буквальному значенні зі сміття, при цьому виглядаючи на мільйон — розповідає авторка ідеї, засновниця студії Patoka Леся Патока. Поширити

Еко-костюм Ангеліни Усанової має назву «Світ у вогні» (Wildfires-англ.) Так само як і національний костюм, це вбрання створено із ресайкл-матеріалів та розкриває одну із світових екологічних проблем.

Фото: missecointernational.com

Аби обрати тематику костюма, дизайнери поспілкувалися із українськими експертами у цій галузі та вирішили, що вбрання має розкривати тему спалених територій.

Фото: missecointernational.com

Варто звернути увагу на те, що корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного і чорного кольору, а також деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, аби надати форми і вигляду язиків полум’я.

Фото: missecointernational.com

Спідниця «Світу у вогні» — як і у національному костюмі, створена із штор та тюлей із органзи і тафти, на яких надрукований принт із зображенням вогню. Головний убір — також складається із вогників та нагадує полум’я, яке розпалюється. Камінці — зняті з ресайкл-суконь.

Створити еко-костюм було складніше, ніж національний костюм, адже це костюм-трансформер. У костюмі приховали більше 5 метрів запринтованої тканини, яка під час виходу на сцену повинна створити ефект виверження потоків вулканічної лави.

Фото: missecointernational.com

У нас дуже потужні обидва образи, дуже якісні костюми. Я вірю в те, що Ангеліна Усанова зможе привезти нам перемогу і стати Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовищ, — додає Леся Патока. Поширити

Як Ангеліна Усанова готувалася до конкурсу Miss Eco International-2024

Для мене, як для українки, участь в конкурсі Miss Eco International є важливим інструментом у залученні ще більшої уваги в допомозі українській землі. Моя головна мрія та місія — мир, захист планети та екології. Це дуже хвилююча та відповідальна мить. Адже переможниця конкурсу стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища. Попереду шалений ритм і неймовірна атмосфера змагань. Ангеліна Усанова Міс Всесвіт Україна»-2023

Спеціально для Дня Землі (Earth Day-англ.), який традиційно відзначається 22 квітня, співачка та музикантка Ангеліна Усанова представила відеокліп на пісню «Earth», на яку в Києві відзняли відеокліп.

Пісня «Earth» народилась після перегляду документального серіалу на тему збереження вразливого довкілля планети Земля.

Цим відео ми вкотре хочемо нагадати привернути увагу громадськості до нашого спільного дому — планети Земля, нагадати людям про необхідність дбайливого ставлення до природи і турботу один про одного. День Землі є приводом зайвий раз замислитися про те, що нас оточує. В результаті своєї життєдіяльності людина завдає значної шкоди нашій планеті, що може призвести до її руйнування. Поширити

Які наслідки екоциду Росії в Україні

Сумна статистика: У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, весь Схід України постійно переживає пожежі унаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, атаки дронами зі сторони країни-агресора.

Значний відсоток пожеж також стається через вибухи боєприпасів та підпали. Сумна статистика стверджує що 2,4 млн га пошкоджено вогнем, який знищує ліси, ґрунти і національні парки. Це як 75% площі Бельгії.

Знищена велика частина унікальної екосистеми, страждають та зникають популяції рідкісних рослин і тварин, згоріли великі площі верхніх шарів родючого ґрунту. Це означає, що як тільки рідкісні види будуть знищені, вони більше не відродяться. Образ еко-костюму Ангеліни Усанової також описує проблему лісових пожеж у всьому світі.