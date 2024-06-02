Український скрипаль Удовиченко став переможцем конкурсу імені королеви Єлизавети

У ніч з 1-го на 2-ге червня у Брюсселі оголосили переможця одного з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів — конкурсу імені королеви Єлизавети. Ним став вихованець Харківського музичного ліцею Дмитро Удовиченко (вчителька Людмила Вареніна).
Українець Удовиченко переміг на престижному музичному конкурсі
Дмитро продовжив своє навчання у провідних німецьких ВНЗ у викладачів Бориса Гарлицького і Крістіана Тецлаффа, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів.
У 2018 році на конкурсі Йозефа Йоахіма він здобув 2 премію, у 2022-му — 3 премію конкурсу Яна Сибеліуса, а на Сингапурському міжнародному скрипковому конкурсі у 2022-му році — 1 премію.
Дмитро Удовиченко блискуче відіграв усі тури конкурсу, у фіналі, у день свого 25-річчя, виконав Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.
Міжнародний музичний конкурс імені королеви Єлизавети відбувається щорічно у різних номінаціях.
Проте вперше за історію незалежної України український скрипаль здобув перемогу. Він отримає премію у розмірі 25 тис євро.
На церемонії нагородження демонстративно не потиснув руку одному з членів журі — росіянину Вадиму Рєпіну (музикант 2022-го отримав від Путіна звання народного артиста Росії, його дружина Світлана Захарова — член "Єдиної Росії", підтримала російське вторгнення на територію України).
Конкурс королеви Єлизавети підтримує і відвідує королева Бельгії Матильда.
Україна могла бути представлена на Євробаченні-2024 треком “Подоляночка”
За словами Jerry Heil, вони з аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".
Однак одночасно з ним також була створена композиція "Teresa & Maria".
Артистки вирішили обрати між цими двома піснями й вирішили, що саме "Teresa & Maria" краще підійде для пісенного конкурсу.
Насправді "Подоляночку" ми також писали для "Євробачення". Це була пісня, над якою я працювала ще в Берклі, потім на сесії з Альоною ми вирішили дописати туди її куплет. Вирішили, що ця пісня поїде на "Євробачення". Але в результаті, обираючи між "Teresa & Maria" та "Подоляночкою", обрали все ж "Teresa & Maria". Зважаючи на постановку, мені здається, кращою є саме "Teresa & Maria". Тут спрацювало все: робота наших режисерів і наша з Альоною, емоції, командний дух, заряджений цією піснею.
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