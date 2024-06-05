Прийом заявок відбуватиметься за спрощеними правилами — мати авторську пісню виконавцям тепер не обов’язково.

Музичною продюсеркою нацвідбору на Дитяче Євробачення стала Світлана Тарабарова

Аби взяти участь у відборі й отримати можливість представити Україну на великій сцені Дитячого Євробачення-2024 достатньо записати два кавери на популярні пісні й особисту відеовізитку.

Водночас усе ще можна подати на розгляд додаткову авторську пісню за бажанням, однак на можливість пройти до наступного етапу відбору ця опція ніяк не вплине.

Заявки приймаються через відповідну форму з 5 червня по 3 липня включно.

Музичною продюсеркою національного відбору цьогоріч є співачка й авторка пісень Світлана Тарабарова.

Маємо нагоду в цьому році знайти справді унікальні таланти, які після конкурсу, незважаючи на результати, понесуть із собою в доросле життя неймовірний досвід. Досвід, яким радо поділиться наша dream team. Досвід і пісні, в які ми вкладемо всю душу, — заявила вона. Поширити

Нововведення Національного відбору на Дитяче Євробачення — 2024

Участь у Нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років. Як і в попередні роки, до участі у відборі допускаються як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб.

Цьогорічна заявка на участь у Нацвідборі складається з відеозаписів живого виконання двох кавер-версій популярних пісень в різних стилях та відеовізитівки з представленням юного артиста.

У випадку подання учасником додаткової авторської пісні вимогами передбачений хронометраж від 2,5 до 3 хвилин. Крім того, пісня не повинна бути оприлюдненою до 1 травня 2024 року, а її текст має бути щонайменше на 60% україномовним.

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 25 липня буде сформовано лонглист до 15 учасників, які візьмуть участь у літній «зірковій школі».

За результатами навчання у «зірковій школі» та консультацій з експертами буде обрано 6 фіналістів Нацвідбору, після — відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.