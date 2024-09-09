Вышел трейлер дебютной полнометражной ленты украинского режиссера Павла Острикова "Ты космос", представленной на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября.
Главные тезисы
- Фильм "Ты - космос" - дебютная полнометражная лента украинского режиссера Павла Острикова, работа над которой длилась 7 лет.
- История украинского дальнобойщика, который стал последним человеком во Вселенной, является основной темой фильма, о котором говорится как о истории внутреннего одиночества и желания найти кого-то близкого.
- Съемки фильма включали создание сложных павильонных декораций и космических сцен, а также разработку концепций космического корабля и интерьеров.
- Лента "Ты - космос" была удостоена награды First Cut Lab Award в Каннах и стала победителем программы proMOTION 2024 Украинского института.
- Фильм планируется показать на крупнейших кинофестивалях, включая Fantastic Fest и фестиваль в Страсбурге, а также выйти в украинский прокат весной 2025 года.
Что известно о фильме "Ты — космос" и тяжелой длительной работе над ним
В частности, работа над фильмом продолжалась целых 7 лет.
Главную роль в фильме играет Владимир Кравчук, который сейчас находится в рядах ВСУ. Его партнером на экране стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько.
Лента должна появиться в украинском прокате весной 2025 года.
В фильме изображается история украинского дальнобойщика Андрея Мельника, который из-за взрыва на Земле остался последним человеком во Вселенной.
Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин.
Главной темой истории является наше внутреннее одиночество и желание найти того, кому мы будем нужны.
Иногда это стоит того, чтобы пересечь всю галактику.
Что известно об особенностях ленты "Ты — космос"
Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, самостоятельно двигавшийся в кадре работа, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана незаурядная работа, чтобы показать космические сцены.
Сейчас украинскую ленту должны показать на крупнейшем жанровом кинофестивале в США Fantastic Fest и кинофестивале в Страсбурге.
Фильм получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, а также в этом году стал одним из победителей программы proMOTION 2024 года Украинского института.
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