Вышел трейлер дебютной полнометражной ленты украинского режиссера Павла Острикова "Ты космос", представленной на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября.

Что известно о фильме "Ты — космос" и тяжелой длительной работе над ним

В частности, работа над фильмом продолжалась целых 7 лет.

Быть представленным здесь, начинать свой путь с TIFF — это незаурядный нрав, ведь этот фестиваль один из самых больших и известных в мире. Мне нравится, что он зрительский, мы ведь делаем фильмы для зрителя, мы рассказываем истории, как это было тысячи лет до нас. И сейчас как никогда важно, чтобы украинские фильмы были услышаны, — отметил по поводу показа фильма на Международном кинофестивале в Торонто Павел Остриков. Поделиться

Главную роль в фильме играет Владимир Кравчук, который сейчас находится в рядах ВСУ. Его партнером на экране стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько.

Лента должна появиться в украинском прокате весной 2025 года.

В фильме изображается история украинского дальнобойщика Андрея Мельника, который из-за взрыва на Земле остался последним человеком во Вселенной.

Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин.

Главной темой истории является наше внутреннее одиночество и желание найти того, кому мы будем нужны.

Иногда это стоит того, чтобы пересечь всю галактику.

Что известно об особенностях ленты "Ты — космос"

Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, самостоятельно двигавшийся в кадре работа, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана незаурядная работа, чтобы показать космические сцены.

Сейчас украинскую ленту должны показать на крупнейшем жанровом кинофестивале в США Fantastic Fest и кинофестивале в Страсбурге.