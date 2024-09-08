Документальный фильм Online.UA о РДК "Бледной моли — конец" покажут в эфире Национального телемарафона

8 сентября в 22:15 в эфире Национального телемарафона покажут документальный фильм Online.UA о Российском добровольческом корпусе (РДК) "Бледной моли — конец". Бойцы РДК рассказали, почему они воюют, как относятся к Украине и как планируют победить в войне против путинской России.
Главные тезисы
- Бойцы РДК расскажут о причинах своего участия в войне и отношении к Украине.
- Документальный фильм Online.UA "Бледной моли — конец" поможет лучше понять ситуацию в Украине и расколы в современной России.
- Командир РДК уверен, что Россия не сможет существовать в нынешнем виде при их приходе к власти, возможно, появится конфедерация или другая форма государства.
Почему важно посмотреть документальную ленту о РДК от медиа Online.UA
В 2024 году видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о РДК.
Во время просмотра фильма вы можете услышать мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно сделать для уничтожения режима Путина.
Именно в этом видео командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессора.
Съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.
Ни для кого не секрет, что диктатор Путин боится Российского добровольческого корпуса, поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.
Если РДК придет к власти в РФ
Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин уверен, что Россия не будет существовать в нынешнем виде.
Никитин приводит пример: в боях представители Дагестана просят, чтобы в графе происхождения страна не писали Россия, а писали Дагестан или Чечня.
То есть, даже уже сами жители этих стран себя с Россией нынешней по крайней мере не ассоциируют. После нашего прихода к власти возможны разные сценарии. Будет это конфедерация, будет это просто, как меня друзья подкалывают, Московия, Новая Московия... какой-то небольшой клочок земли по сравнению с тем, что есть сейчас.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-