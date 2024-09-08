Документальный фильм Online.UA о РДК "Бледной моли — конец" покажут в эфире Национального телемарафона
Категория
Украина
Дата публикации

Документальный фильм Online.UA о РДК "Бледной моли — конец" покажут в эфире Национального телемарафона

Никитин
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Источник:  online.ua

8 сентября в 22:15 в эфире Национального телемарафона покажут документальный фильм Online.UA о Российском добровольческом корпусе (РДК) "Бледной моли — конец". Бойцы РДК рассказали, почему они воюют, как относятся к Украине и как планируют победить в войне против путинской России.

Главные тезисы

  • Бойцы РДК расскажут о причинах своего участия в войне и отношении к Украине.
  • Документальный фильм Online.UA "Бледной моли — конец" поможет лучше понять ситуацию в Украине и расколы в современной России.
  • Командир РДК уверен, что Россия не сможет существовать в нынешнем виде при их приходе к власти, возможно, появится конфедерация или другая форма государства.

Почему важно посмотреть документальную ленту о РДК от медиа Online.UA

В 2024 году видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о РДК.

Во время просмотра фильма вы можете услышать мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно сделать для уничтожения режима Путина.

Именно в этом видео командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессора.

Съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.

Ни для кого не секрет, что диктатор Путин боится Российского добровольческого корпуса, поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.

Если РДК придет к власти в РФ

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин уверен, что Россия не будет существовать в нынешнем виде.

Уже сейчас мы можем наблюдать факт того, что, например, Дальний Восток живет своей жизнью. Сибирь живет своей жизнью. Урал живет своей жизнью. Исламские республики, такие как Татарстан, конечно, Чечня, Дагестан, Ингушетия — у них своя абсолютно история. Они даже в принципе не скрывают, что, например, Дагестан — это не Россия, Чечня — это не Россия.

Денис Никитин

Денис Никитин

Командир РДК

Никитин приводит пример: в боях представители Дагестана просят, чтобы в графе происхождения страна не писали Россия, а писали Дагестан или Чечня.

То есть, даже уже сами жители этих стран себя с Россией нынешней по крайней мере не ассоциируют. После нашего прихода к власти возможны разные сценарии. Будет это конфедерация, будет это просто, как меня друзья подкалывают, Московия, Новая Московия... какой-то небольшой клочок земли по сравнению с тем, что есть сейчас.

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