8 вересня о 22:15 в етері Національного телемарафону покажуть документальний фільм Online.UA про Російський добровольчий корпус (РДК) "Блідій молі — кінець". Бійці РДК розповіли, чому вони воюють, як ставляться до України і як планують перемогти у війні проти путінської Росії.

Чому важливо подивитися документальну стрічку про РДК від медіа Online.UA

У 2024 році відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про РДК.

Під час перегляду стрічки ви можете почути думки воїнів про те, чому РФ розпочала війну проти України та що потрібно зробити для знищення режиму Путіна.

Саме у цьому відео командир РДК Денис Нікітін вперше натякнув на весняний рейд російських добровольчих сил на територію країни-агресорки.

Зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.

Ні для кого не секрет, що диктатор Путін боїться Російський добровольчий корпус, тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.

Якщо РДК прийде до влади в РФ

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін впевнений, що Росія не існуватиме у теперішньому вигляді.

Вже зараз ми можемо спостерігати факт того, що, наприклад, Далекий Схід живе своїм життям. Сибір живе своїм життям. Урал живе своїм життям. Ісламські республіки, такі як Татарстан, звичайно, Чечня, Дагестан, Інгушетія — у них своя абсолютно історія. Вони навіть у принципі не приховують, що, наприклад, Дагестан — це не Росія, Чечня — це не Росія. Денис Нікітін Командир РДК

Нікітін наводить приклад: у боях представники Дагестану просять, щоб у графі походження чи країна не писали Росія, а писали Дагестан чи Чечня.