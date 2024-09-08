8 вересня о 22:15 в етері Національного телемарафону покажуть документальний фільм Online.UA про Російський добровольчий корпус (РДК) "Блідій молі — кінець". Бійці РДК розповіли, чому вони воюють, як ставляться до України і як планують перемогти у війні проти путінської Росії.
Головні тези:
- Документальний фільм Online.UA розкриває історію Російського добровольчого корпусу очима воїнів.
- Бійці РДК розповідають про причини своєї участі у війні, ставлення до України та стратегію перемоги над режимом Путіна.
- Командир РДК висловлює переконання у зміні політичної картини в Росії та можливих сценаріях майбутнього, які включають створення конфедерації або навіть нової держави.
- Перегляд документального фільму дозволить краще зрозуміти ситуацію в Україні та внутрішні розколи в сучасній Росії.
Чому важливо подивитися документальну стрічку про РДК від медіа Online.UA
У 2024 році відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про РДК.
Під час перегляду стрічки ви можете почути думки воїнів про те, чому РФ розпочала війну проти України та що потрібно зробити для знищення режиму Путіна.
Саме у цьому відео командир РДК Денис Нікітін вперше натякнув на весняний рейд російських добровольчих сил на територію країни-агресорки.
Зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.
Ні для кого не секрет, що диктатор Путін боїться Російський добровольчий корпус, тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.
Якщо РДК прийде до влади в РФ
Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін впевнений, що Росія не існуватиме у теперішньому вигляді.
Нікітін наводить приклад: у боях представники Дагестану просять, щоб у графі походження чи країна не писали Росія, а писали Дагестан чи Чечня.
Тобто навіть уже самі жителі цих країн себе з Росією нинішньою принаймні не асоціюють. Після нашого приходу до влади можливі різні сценарії. Буде це конфедерація, буде це просто, як мене друзі підколюють, Московія, Нова Московія... якийсь невеликий клаптик землі порівняно з тим, що є зараз.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-