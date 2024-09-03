Фильм "Мы были рекрутами" про Третью штурмовую покажут на традиционных "Кинопоказах на Протасе"

6 сентября в 19:00 на лужайке заказника "Протасов яр" имени Романа Ратушного состоится показ фильма "Мы были рекрутами". Перед показом все желающие могут встретиться с членами съемочной группы: режиссером Любомиром Левицким и исполнительным продюсером Дмитрием Никифоровым. Вход – свободный.

Почему важно посмотреть документальный фильм "Мы были рекрутами"

В центре сюжета — фронтовые истории глазами главных героев. Что важно понимать, это не просто обычный каталог событий, а глубочайшее углубление в сущность войны, ее влияние на человека, нацию, общество.

Это фильм-послание, раскрывающее судьбу тех, кто избрал путь воина. Это не только истории пережитых потерь и побед, но и документальная мозаика жизни, где каждая деталь важна.

"Мы были рекрутами" — это фильм-мотивация для будущих рекрутов, которые собираются служить своей стране. Это фильм-манифест, призывающий к сознанию, ответственности, солидарности.

Этот документальный фильм представлен в художественной форме, позволяющей каждому зрителю погрузиться в события, испытать эмоции, испытать боль и надежду героев. "Мы были рекрутами" — это фильм, который обращается к мировой аудитории, напоминая о важности мира. Военные события, показанные в этом фильме, — это напоминание о том, что война — это всегда страшно, что война не может быть извинена и оправдана никогда. Поделиться

Документальная лента Любомира Левицкого позволяет остановиться, задуматься и понять, что мы все ответственны за будущее нашей планеты.

Фильм в который раз напомнит вам о том, что мир — самое большое сокровище, которое у нас есть.

Во время кинопоказа можно будет присоединиться к сбору средств на помощь ВСУ.

Как возникла идея создания фильма "Мы были рекрутами"

Любомир Левицкий известен зрителям из разных уголков мира как режиссер первого украинского молодежного триллера "Штольня", фильмов "Ломбард", "Тени незабытых предков", "Сторожевого пути", комедий "SelfieParty" и "Бешеная свадьба 3".

Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину Любомир понял, что хочет использовать собственный опыт, принося пользу отечеству.

Именно после этого состоялся его дебют в документальном кино — военный триллер под названием "Иди за мной", фильм об уникальной спасательной операции дроном.

Краткометражное кино высоко оценили зрители и профессиональные жюри на международных фестивалях, после чего к Любомиру Левицкому обратились с 3 ОШБр с предложением сотрудничества.

Фильм "Мы были рекрутами" снят в жанре мокьюментари, что означает сочетание документальных кадров с художественной выдумкой.