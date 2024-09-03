Фільм “Ми були рекрутами” про Третю штурмову покажуть на традиційних “Кінопоказах на Протасі”

6 вересня о 19.00 на галявині заказника “Протасів яр” імені Романа Ратушного відбудеться показ фільму “Ми були рекрутами”. Перед показом стрічки усі охочі можуть зустрітися з членами знімальної групи: режисером Любомиром Левицьким і виконавчим продюсером Дмитром Нікіфоровим. Вхід — вільний.

Чому важливо подивитися документальний фільм “Ми були рекрутами”

У центрі сюжету — фронтові історії очима головних героїв. Що важливо розуміти, це не просто звичайний каталог подій, а глибоке поглиблення в сутність війни, її вплив на людину, націю, суспільство.

Це фільм-послання, який розкриває долю тих, хто обрав шлях воїна. Це не лише історії пережитих втрат і перемог, а й документальна мозаїка життя, де кожна деталь важлива.

"Ми були рекрутами" — це фільм-мотивація для майбутніх рекрутів, які збираються служити своїй країні. Це фільм-маніфест, який закликає до свідомості, відповідальності, солідарності.

Цей документальний фільм поданий в художній формі, що дозволяє кожному глядачеві зануритися в події, відчути емоції, відчути біль та надію героїв. "Ми були рекрутами" — це фільм, який звертається до світової аудиторії, нагадуючи про важливість миру. Воєнні події, показані в цьому фільмі, — це нагадування про те, що війна — це завжди страшно, що війна не може бути вибаченою та виправданою ніколи. Поширити

Документальна стрічка Любомира Левицького дає можливість зупинитися, задуматися і зрозуміти, що ми всі відповідальні за майбутнє нашої планети.

Фільм вкотре нагадає вам про те, що мир — найбільший скарб, який ми маємо.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Як виникла ідея створення стрічки "Ми були рекрутами"

Любомир Левицький відомий глядачам з різних куточків світу як режисер першого українського молодіжного трилеру "Штольня", фільмів "Ломбард”, "Тіні незабутих предків", "Вартовий шляху", комедій “SelfieParty” та "Скажене весілля 3".

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Любомир усвідомив, що хоче використовувати власний досвід на користь батьківщини.

Саме після цього відбувся його дебют у документальному кіно — військовий трилер під назвою “Йди за мною”, фільм про унікальну рятувальну операцію дроном.

Короткометражне кіно високо оцінили глядачі та професійні журі на міжнародних фестивалях, після чого до Любомира Левицького звернулися з 3-ї ОШБр з пропозицією співпраці.

Фільм "Ми були рекрутами" знятий у жанрі мок'юментарі, який передбачає поєднання документальних кадрів із художньою вигадкою.