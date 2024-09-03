Фільм “Ми були рекрутами” про Третю штурмову покажуть на традиційних “Кінопоказах на Протасі”
Категорія
Культура
Дата публікації

Фільм “Ми були рекрутами” про Третю штурмову покажуть на традиційних “Кінопоказах на Протасі”

фільм “Ми були рекрутами”
Джерело:  online.ua

6 вересня о 19.00 на галявині заказника “Протасів яр” імені Романа Ратушного відбудеться показ фільму “Ми були рекрутами”. Перед показом стрічки усі охочі можуть зустрітися з членами знімальної групи: режисером Любомиром Левицьким  і виконавчим продюсером Дмитром Нікіфоровим. Вхід — вільний.

Головні тези:

  • Фільм “Ми були рекрутами” дає можливість зрозуміти, як війна впливає на людину, націю та суспільство.
  • Стрічка мотивує майбутніх рекрутів служити своїй країні та закликає до свідомості, відповідальності та солідарності.
  • Режисер Любомир Левицький описав процес створення цього документального фільму.

Чому важливо подивитися документальний фільм “Ми були рекрутами”

У центрі сюжету — фронтові історії очима головних героїв. Що важливо розуміти, це не просто звичайний каталог подій, а глибоке поглиблення в сутність війни, її вплив на людину, націю, суспільство.

Це фільм-послання, який розкриває долю тих, хто обрав шлях воїна. Це не лише історії пережитих втрат і перемог, а й документальна мозаїка життя, де кожна деталь важлива.

"Ми були рекрутами" — це фільм-мотивація для майбутніх рекрутів, які збираються служити своїй країні. Це фільм-маніфест, який закликає до свідомості, відповідальності, солідарності.

Цей документальний фільм поданий в художній формі, що дозволяє кожному глядачеві зануритися в події, відчути емоції, відчути біль та надію героїв. "Ми були рекрутами" — це фільм, який звертається до світової аудиторії, нагадуючи про важливість миру. Воєнні події, показані в цьому фільмі, — це нагадування про те, що війна — це завжди страшно, що війна не може бути вибаченою та виправданою ніколи.

Документальна стрічка Любомира Левицького дає можливість зупинитися, задуматися і зрозуміти, що ми всі відповідальні за майбутнє нашої планети.

Фільм вкотре нагадає вам про те, що мир — найбільший скарб, який ми маємо.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Як виникла ідея створення стрічки "Ми були рекрутами"

Любомир Левицький відомий глядачам з різних куточків світу як режисер першого українського молодіжного трилеру "Штольня", фільмів "Ломбард”, "Тіні незабутих предків", "Вартовий шляху", комедій “SelfieParty” та "Скажене весілля 3".

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Любомир усвідомив, що хоче використовувати власний досвід на користь батьківщини.

Саме після цього відбувся його дебют у документальному кіно — військовий трилер під назвою “Йди за мною”, фільм про унікальну рятувальну операцію дроном.

Короткометражне кіно високо оцінили глядачі та професійні журі на міжнародних фестивалях, після чого до Любомира Левицького звернулися з 3-ї ОШБр з пропозицією співпраці.

Фільм "Ми були рекрутами" знятий у жанрі мок'юментарі, який передбачає поєднання документальних кадрів із художньою вигадкою.

Це такий жанр, де реальні люди зі своїми реальними історіями покладені в художню форму. У нас один актор — це рекрут. Взагалі я не хотів мати акторів. Я подумав взяти юного репортера, який мав бути журналістом, але приєднався до 3-ї штурмової й бере позивний "Журналіст". Він їде з хлопцями на схід, маючи там вісім зупинок. Він бере інтерв'ю у восьми різних людей. Найскладніше було відібрати їх. Бо це реальні бійці, реальні легенди 3-ї штурмової. Ці люди створюють нову мілітарі культуру України.

Любомир Левицький

Любомир Левицький

Український режисер

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