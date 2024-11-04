Украинский фильм "Ты ― Космос" получил награды кинофестиваля в Триесте

Научно-фантастическая трагикомедия "Ты - Космос" режиссера Павла Острикова получила 3 награды на кинофестивале Trieste Science+Fiction Festival.
Главные тезисы
- Научно-фантастическая трагикомедия “Ты — Космос” получила 3 награды на кинофестивале Trieste Science+Fiction Festival.
- Фильм рассказывает о космическом дальнобойщике по имени Андрей, который ищет последнюю в мире любовь после взрыва Земли.
- Trieste Science+Fiction Festival является крупнейшим итальянским фестивалем научно-фантастического кино, объединяющим жанры фантастики, ужасов и фэнтези со всего мира.
Лента "Ты — Космос" получила награды международного кинофестиваля
Фантастическая лента режиссера Павла Острикова получила 3 награды на фестивале в Триесте, проходившем с 29 октября по 3 ноября.
Asteroide award,
Audience award (The Begin Hotels),
INAF event horizon award.
Последняя награда, основанная в 2023 году по случаю 60-летия первого Международного фестиваля научно-фантастических фильмов в Триесте, присуждается жюри, в состав которого входят астрофизики, журналисты и кинокритики.
Trieste Science+Fiction Festival — крупнейший итальянский фестиваль научно-фантастического кино, объединяющий жанры фантастики, ужасов и фэнтези со всего мира. Основанный в 2000 году, он продолжает традиции фантастических показов в Триесте с 1963 года.
О чем фильм "Ты — Космос"
"Ты — Космос" рассказывает о космическом дальнобойщике Андрее, который после взрыва Земли остался единственным выжившим человеком, пока на связь не выходит француженка Катрин. Несмотря на огромное расстояние, герой летит увидеться с ним навстречу последней в мире любви.
В ноябре фильм будет представлен еще на 8 международных кинофестивалях.
Фильм создан при поддержке Госкино Украины и ForeFilms в копродукции Украины и Бельгии.
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