Украинский фильм "Папина колыбельная" отметили на кинофестивале в Португалии

Дебютный документальный фильм "Папина колыбельная" режиссера Леси Дяк получил награду на Международном кинофестивале Doclisboa в Португалии.
Главные тезисы
- Документальный фильм “Папина колыбельная” о ветеране войны России против Украины получил приз на кинофестивале в Португалии.
- Режиссер Леся Дяк получила отличие за “изображение уязвимости мужчины в фильме, на котором война оставила глубокие шрамы”.
- Фильм рассказывает о возвращении ветерана домой и попытках восстановить отношения с семьей после службы на войне.
Фильм о ветеране войны России против Украины получил награду в Португалии
Режиссер Леся Дяк получила специальное отличие NEW TALENT TVCINE CHANNELS AWARD за лучший первый полнометражный фильм.
Жюри отметило ее за "изображение уязвимости мужчины в фильме «Папина колыбельная», на котором война оставила глубокие шрамы".
Мы рады возможности привлечь внимание международного сообщества к трудностям украинского ветерана, возвращающегося домой после трех лет службы на российско-украинской войне, — отметила режиссер.
О чем фильм "Папина колыбельная"
"Папина колыбельная" — полнометражный документальный фильм. Режиссером фильма стала Леся Дяк, которая также стала продюсером фильма вместе с Моникой Лазуреан-Горган, Еленой Мартин и сопродюсером Хрвое Освадичем.
Дяк работала над лентой более пяти лет. К работе ее побуждал разрыв своих отношений с ветераном — говорится в информационном сообщении о фильме. В общей сложности она сняла более ста часов.
Семью Сергея, главного персонажа фильма, мне помогла найти украинская общественная организация. Три года я снимала историю и два года создавала фильм, поскольку совмещала все с моей ежедневной работой в креативном агентстве. Центральным персонажем я избрала Сергея, поскольку он был наиболее надломленным и могла его понять. Существовала уязвимость, которая объединяла нас, несмотря на возрастные и гендерные различия.
Впервые фильм показали в рамках программы Cinelink Сараевского международного кинофестиваля, где она получила награду Docu Talents from the East за лучший документальный фильм на постпродакшном этапе.
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