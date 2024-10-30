Украинский фильм "Папина колыбельная" отметили на кинофестивале в Португалии

Фильм о ветеране войны России против Украины получил награду в Португалии

Режиссер Леся Дяк получила специальное отличие NEW TALENT TVCINE CHANNELS AWARD за лучший первый полнометражный фильм.

Жюри отметило ее за "изображение уязвимости мужчины в фильме «Папина колыбельная», на котором война оставила глубокие шрамы".

Мы рады возможности привлечь внимание международного сообщества к трудностям украинского ветерана, возвращающегося домой после трех лет службы на российско-украинской войне, — отметила режиссер.

О чем фильм "Папина колыбельная"

"Папина колыбельная" — полнометражный документальный фильм. Режиссером фильма стала Леся Дяк, которая также стала продюсером фильма вместе с Моникой Лазуреан-Горган, Еленой Мартин и сопродюсером Хрвое Освадичем.

В ленте говорится о ветеране Сергее, который возвращается домой из зоны боевых действий и пытается возобновить отношения с женой Надеждой и их тремя сыновьями. Поделиться

Дяк работала над лентой более пяти лет. К работе ее побуждал разрыв своих отношений с ветераном — говорится в информационном сообщении о фильме. В общей сложности она сняла более ста часов.

Семью Сергея, главного персонажа фильма, мне помогла найти украинская общественная организация. Три года я снимала историю и два года создавала фильм, поскольку совмещала все с моей ежедневной работой в креативном агентстве. Центральным персонажем я избрала Сергея, поскольку он был наиболее надломленным и могла его понять. Существовала уязвимость, которая объединяла нас, несмотря на возрастные и гендерные различия.

Впервые фильм показали в рамках программы Cinelink Сараевского международного кинофестиваля, где она получила награду Docu Talents from the East за лучший документальный фильм на постпродакшном этапе.