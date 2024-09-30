Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале в Каннах

Документальный фильм "Jamala. Songs of freedom" ("Джамала: Песня свободы") победил на кинофестивале Cannes Corporate Media & TV Awards в Каннах.
Главные тезисы
- Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале Cannes Corporate Media & TV Awards в Каннах.
- Фильм рассказывает о трехлетних переживаниях украинцев после начала вторжения РФ, потерях, страданиях и борьбе за свободу.
- Украинская певица Джамала поделилась на своей странице в Facebook историей о победе своего фильма в Каннах и презентации видео на мистическую народную песню из города Акмесджит.
Фильм о творчестве Джамалы победил на кинофестивале в Каннах
Об этом украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала сообщила на своей странице в Facebook.
Артистка также отметила, что фильм "Джамала: Песни свободы" победил в Каннах в день презентации видео на мистическую старинную народную песню из города Акмесджит (Симферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".
Новая песня Джамалы как мощный меседж
Джамала представила долгожданный клип на песню "ARAFAT DAĞINDAN" из своего крымскотатарского альбома QIRIM.
ARAFAT DAĞINDAN — это мистическая старинная народная песня из города Акмесджит (Симферополь).
Она одна из немногих на религиозную тематику: философская, глубокая и драматическая.
Кроме того, артистка рассказала поклонникам историю о болезненной потере, которая до сих пор терзает ее сердце — смерть прабабушки Назилхан.
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