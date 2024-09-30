Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале в Каннах

Фильм о творчестве Джамалы победил на кинофестивале в Каннах

Об этом украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала сообщила на своей странице в Facebook.

Читаю, и не могу поверить в это… Из почти 800 заявок из 46 стран жюри Канн выбрало именно этот фильм, победивший и получивший "Золотого дельфина" в категории "Human Concerns and Social Issuesі". Джамала Украинская певица

Артистка также отметила, что фильм "Джамала: Песни свободы" победил в Каннах в день презентации видео на мистическую старинную народную песню из города Акмесджит (Симферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Этот фильм о нас, о каждом из нас. В каждом кадре этого фильма переживают украинцы уже три года. Здесь, об истории с начала полномасштабного вторжения РФ, об этих трех годах потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности. Но в то же время этот фильм — о нашей отчаянной борьбе за свою свободу. Поделиться

Новая песня Джамалы как мощный меседж

Джамала представила долгожданный клип на песню "ARAFAT DAĞINDAN" из своего крымскотатарского альбома QIRIM.

ARAFAT DAĞINDAN — это мистическая старинная народная песня из города Акмесджит (Симферополь).

Она одна из немногих на религиозную тематику: философская, глубокая и драматическая.

Именно в этом клипе Джамала впервые делится сокровенным своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей. Поделиться

Кроме того, артистка рассказала поклонникам историю о болезненной потере, которая до сих пор терзает ее сердце — смерть прабабушки Назилхан.