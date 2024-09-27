Джамала поделилась сокровенным в новой композиции "ARAFAT DAĞINDAN" ― видео

Украинская певица и победительница “Евровидения-2016” Джамала представила долгожданный клип на песню "ARAFAT DAĞINDAN" из своего крымскотатарского альбома QIRIM. Видео, в которое артистка и ее команда вместили много символизма и аллюзий, длится почти 7 минут.

Новая песня Джамалы — это очень мощный месседж

Что важно понимать, ARAFAT DAĞINDAN — это мистическая старинная народная песня из города Акмесджит (Симферополь).

Она одна из немногих на религиозную тематику: философская, глубокая и драматическая.

Именно в этом клипе Джамала впервые делится сокровенным — своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей.

Кроме того, артистка поделилась с поклонниками историей о болезненной потере, которая до сих пор терзает ее сердце.

День, когда моя прабабушка Назилхан отошла в вечность, я запомнила навсегда. Она проснулась и спросила у моей мамы, а какой сегодня день? «Бугунь джума (сегодня пятница). Сегодня я умру». Она попросила маму сделать ей и фахаш и съела всю порцию. Потом, позвала соседку, они прочли с ней молитву и она умерла… Я хорошо помню тот день, и даже посуду из которой она ела. Воспоминания — это все, что у нас остается. Память о людях, вещах, местах, которые делали нас счастливыми. Исповедь себе, повествование, молитва или мантра. Джамала Украинская певица

В видео команда артистки добавила много символизма. К примеру, сама Джамала становится паломницей и изображает крымскотатарский народ, который постоянно ищет свое место, потому что его снова выгоняют из родного дома.

По словам певицы, она очень гордится этой работой.

Это видео как ценная вещь, которую ты одеваешь на лучшие праздники или важные события. Как картина Сальвадора Дали, полная содержания, философии и души, — отмечает Джа. Поделиться

Как украинцы отреагировали на клип и песню "ARAFAT DAĞINDAN"