Джамала поделилась сокровенным в новой композиции "ARAFAT DAĞINDAN" ― видео
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Джамала поделилась сокровенным в новой композиции "ARAFAT DAĞINDAN" ― видео

Джамала
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Источник:  online.ua

Украинская певица и победительница “Евровидения-2016” Джамала представила долгожданный клип на песню "ARAFAT DAĞINDAN" из своего крымскотатарского альбома QIRIM. Видео, в которое артистка и ее команда вместили много символизма и аллюзий, длится почти 7 минут.

Главные тезисы

  • В новой видеоработе Джамала делится архивными видео из Крыма.
  • Артистка также рассказала историю о болезненной потере, которую она никогда в жизни не забудет.
  • В песне и клипе "ARAFAT DAĞINDAN" поклонники певицы увидели глубокий смысл и символизм.

Новая песня Джамалы — это очень мощный месседж

Что важно понимать, ARAFAT DAĞINDAN — это мистическая старинная народная песня из города Акмесджит (Симферополь).

Она одна из немногих на религиозную тематику: философская, глубокая и драматическая.

Именно в этом клипе Джамала впервые делится сокровенным — своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей.

Кроме того, артистка поделилась с поклонниками историей о болезненной потере, которая до сих пор терзает ее сердце.

День, когда моя прабабушка Назилхан отошла в вечность, я запомнила навсегда. Она проснулась и спросила у моей мамы, а какой сегодня день? «Бугунь джума (сегодня пятница). Сегодня я умру». Она попросила маму сделать ей и фахаш и съела всю порцию. Потом, позвала соседку, они прочли с ней молитву и она умерла… Я хорошо помню тот день, и даже посуду из которой она ела. Воспоминания — это все, что у нас остается. Память о людях, вещах, местах, которые делали нас счастливыми. Исповедь себе, повествование, молитва или мантра.

Джамала

Джамала

Украинская певица

В видео команда артистки добавила много символизма. К примеру, сама Джамала становится паломницей и изображает крымскотатарский народ, который постоянно ищет свое место, потому что его снова выгоняют из родного дома.

По словам певицы, она очень гордится этой работой.

Это видео как ценная вещь, которую ты одеваешь на лучшие праздники или важные события. Как картина Сальвадора Дали, полная содержания, философии и души, — отмечает Джа.

Как украинцы отреагировали на клип и песню "ARAFAT DAĞINDAN"

  • Это невероятно! Крым — это Украина! Крым — это дом крымских татар, а не россиян!;

  • Голос звучит как некий музыкальный инструмент. Это же как надо так владеть своим голосом!! Браво! Это было фантастически!;

  • Голос Джамалы — голос души целого народа, пережившего и переживающего много страданий! Моя душа плачет вместе с ней….Вместе к победе!;

  • Невероятно хорошая работа. Тоскливая, до кома в горле. Я в восторге!;

  • Это очень сильно...️ Фантастическая видео-работа. Спасибо JAMALA за такую невероятную видео-историю а также благодарим Германа Ненова за поддержку в съемке;

  • Это очень!! Этот случай, когда не понимаешь слов, а голос передает всю боль, и слезы сами собой катятся;

  • Это произведение искусства! Невероятно содержательный клип, гениальное пение Джамалы, это работа высокого качества!

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