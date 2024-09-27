Джамала поделилась сокровенным в новой композиции "ARAFAT DAĞINDAN" ― видео

Украинская певица и победительница “Евровидения-2016” Джамала представила долгожданный клип на песню "ARAFAT DAĞINDAN" из своего крымскотатарского альбома QIRIM. Видео, в которое артистка и ее команда вместили много символизма и аллюзий, длится почти 7 минут.
Главные тезисы
- В новой видеоработе Джамала делится архивными видео из Крыма.
- Артистка также рассказала историю о болезненной потере, которую она никогда в жизни не забудет.
- В песне и клипе "ARAFAT DAĞINDAN" поклонники певицы увидели глубокий смысл и символизм.
Новая песня Джамалы — это очень мощный месседж
Что важно понимать, ARAFAT DAĞINDAN — это мистическая старинная народная песня из города Акмесджит (Симферополь).
Она одна из немногих на религиозную тематику: философская, глубокая и драматическая.
Именно в этом клипе Джамала впервые делится сокровенным — своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей.
Кроме того, артистка поделилась с поклонниками историей о болезненной потере, которая до сих пор терзает ее сердце.
В видео команда артистки добавила много символизма. К примеру, сама Джамала становится паломницей и изображает крымскотатарский народ, который постоянно ищет свое место, потому что его снова выгоняют из родного дома.
По словам певицы, она очень гордится этой работой.
Как украинцы отреагировали на клип и песню "ARAFAT DAĞINDAN"
Это невероятно! Крым — это Украина! Крым — это дом крымских татар, а не россиян!;
Голос звучит как некий музыкальный инструмент. Это же как надо так владеть своим голосом!! Браво! Это было фантастически!;
Голос Джамалы — голос души целого народа, пережившего и переживающего много страданий! Моя душа плачет вместе с ней….Вместе к победе!;
Невероятно хорошая работа. Тоскливая, до кома в горле. Я в восторге!;
Это очень сильно...️ Фантастическая видео-работа. Спасибо JAMALA за такую невероятную видео-историю а также благодарим Германа Ненова за поддержку в съемке;
Это очень!! Этот случай, когда не понимаешь слов, а голос передает всю боль, и слезы сами собой катятся;
Это произведение искусства! Невероятно содержательный клип, гениальное пение Джамалы, это работа высокого качества!
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