Джамала поділилася сокровенним у новій композиції "ARAFAT DAĞINDAN" ― відео

Українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Джамала представила довгоочікуваний кліп на пісню "ARAFAT DAĞINDAN" зі свого кримськотатарського альбому QIRIM. Відео, в якому артистка та її команда вмістили багато символізму та алюзій, триває майже 7 хвилин.

Нова пісня Джамали — це дуже потужний меседж

Що важливо розуміти, ARAFAT DAĞINDAN — це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь).

Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику: філософська, глибока і драматична.

Саме у цьому кліпі Джамала вперше ділиться сокровенним — своїми архівними відео з Криму в оточенні найрідніших людей.

Окрім того, артистка розповіла шанувальникам історію про болючу втрату, яка досі країть її серце.

День, коли моя прабабуся Назилхан відійшла у вічність, я запамʼятала назавжди. Вона прокинулась та запитала у моєї мами, а який сьогодні день? «Бугунь джума (сьогодні пʼятниця). Сьогодні я помру». Вона попросила маму зробити їй іфахаш і зʼїла всю порцію. Потім, покликала сусідку, прочитали з нею молитву і вона померла… Я добре памʼятаю той день, і навіть посуд з якого вона їла. Спогади — це все, що в нас залишається. Памʼять про людей, речі, місця, які робили нас щасливими. Сповідь собі, розповідь, молитва або мантра. Джамала Українська співачка

У відео команда артистки додала багато символізму. До прикладу, сама Джамала стає паломницею й зображує кримськотатарський народ, який постійно шукає своє місце, бо його знову виганяють з рідного дому.

За словами співачка, вона дуже пишається цією роботою.

Це відео, як коштовна річ, яку ти одягаєш на найкращі свята або важливі події. Як картина Сальвадора Далі, сповнена змісту, філософії та душі, — наголошує Джа. Поширити

Як українці відреагували на кліп та пісню “ARAFAT DAĞINDAN”

Це неймовірно! Крим — це Україна! Крим — це домівка кримських татар, а не росіян!;

Голос звучить як якийсь музичний інструмент. Це ж треба так володіти своїм голосом!! Браво! Це було фантастично!;

Голос Джамали. -голос душі цілого народу, який пережив і переживає багато страждань ! Моя душа плаче разом з нею….Разом до перемоги!;

Неймовірно гарна робота. Тужлива, до кому в горлі. Я в захваті!;

Це дуже сильно...️ Фантастична відео-робота. Дякуємо JAMALA за таку неймовірну відео-історію а також дякуємо Герману Нєнову за підтримку у зйомці;

Це надзвичайно!! Той випадок коли не розумієш слів, а голос передає всю біль і сльози самі собою котяться;

Це витвір мистецтва! Неймовірно змістовний кліп, геніальний спів Джамали , ця робота високої якості!.