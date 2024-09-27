Джамала поділилася сокровенним у новій композиції "ARAFAT DAĞINDAN" ― відео

Українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Джамала представила довгоочікуваний кліп на пісню "ARAFAT DAĞINDAN" зі свого кримськотатарського альбому QIRIM. Відео, в якому артистка та її команда вмістили багато символізму та алюзій, триває майже 7 хвилин.
Головні тези:
- У новій відеороботі Джамала ділиться архівними відео з Криму.
- Артистка також розповіла історію про болючу втрату, яку вона ніколи у житті не забуде.
- У пісні та кліпі "ARAFAT DAĞINDAN" шанувальники співачки відзначили глибокий зміст та символізм.
Нова пісня Джамали — це дуже потужний меседж
Що важливо розуміти, ARAFAT DAĞINDAN — це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь).
Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику: філософська, глибока і драматична.
Саме у цьому кліпі Джамала вперше ділиться сокровенним — своїми архівними відео з Криму в оточенні найрідніших людей.
Окрім того, артистка розповіла шанувальникам історію про болючу втрату, яка досі країть її серце.
У відео команда артистки додала багато символізму. До прикладу, сама Джамала стає паломницею й зображує кримськотатарський народ, який постійно шукає своє місце, бо його знову виганяють з рідного дому.
За словами співачка, вона дуже пишається цією роботою.
Як українці відреагували на кліп та пісню “ARAFAT DAĞINDAN”
Це неймовірно! Крим — це Україна! Крим — це домівка кримських татар, а не росіян!;
Голос звучить як якийсь музичний інструмент. Це ж треба так володіти своїм голосом!! Браво! Це було фантастично!;
Голос Джамали. -голос душі цілого народу, який пережив і переживає багато страждань ! Моя душа плаче разом з нею….Разом до перемоги!;
Неймовірно гарна робота. Тужлива, до кому в горлі. Я в захваті!;
Це дуже сильно...️ Фантастична відео-робота. Дякуємо JAMALA за таку неймовірну відео-історію а також дякуємо Герману Нєнову за підтримку у зйомці;
Це надзвичайно!! Той випадок коли не розумієш слів, а голос передає всю біль і сльози самі собою котяться;
Це витвір мистецтва! Неймовірно змістовний кліп, геніальний спів Джамали , ця робота високої якості!.
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