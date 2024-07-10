Музикант і боєць НГУ Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади — фото
Категорія
Шоу-бізнес
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Музикант і боєць НГУ Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади — фото

Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади НГУ

Український поет, письменник і музикант, а зараз військовослужбовець 13-ї бригади НГУ Хартія, який проходить військовий вишкіл, отримав шеврони бригади.

Головні тези:

  • Сергій Жадан отримав шеврони бригади НГУ та назвав це честю та відповідальністю.
  • Український поет приєднався до лав 13 бригади НГУ Хартія та проходить військовий вишкіл.
  • 13-та бригада Національної гвардії України Хартія активно діє на Куп’янсько-Лиманському напрямку у рамках оборонної операції.
  • Бійці Хартії вийшли на кордон з РФ під час контрнаступу в вересні 2022-го та продовжують захищати територію України.
  • Сергій Жадан підтримує бригаду Хартію через благодійні тури та активну участь у військовому житті.

Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади НГУ

Він зазначив, що отримати шеврон Хартії — це «честь і відповідальність». Разом із ним шеврони отримали його колеги по гурту Жадан і Собаки Євген Турчинов і Олександр Меренчук, та інші мобілізовані до лав бригади.

Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність, — написав Сергій Жадан.

Сергій Жадан приєднався до лав 13 бригади Нацгвардії Хартія

Український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан долучився до лав бригади Національної гвардії України Хартія.

Вступив до лав 13 бригади НГУ Хартія. Проходжу вишкіл. Служу українському народу, — написав він.

13-та бригада Національної гвардії України Хартія виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Його бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го. Зараз бійці Хартії захищають на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для бригади Хартія Сергій Жадан збирав домогу в своїх благодійних турах.

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Категорія
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Сергій Жадан мобілізувався до Нацгвардії України
Жадан
Категорія
Шоу-бізнес
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