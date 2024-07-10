Музикант і боєць НГУ Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади — фото

Сергій Жадан отримав перші шеврони бригади НГУ

Він зазначив, що отримати шеврон Хартії — це «честь і відповідальність». Разом із ним шеврони отримали його колеги по гурту Жадан і Собаки Євген Турчинов і Олександр Меренчук, та інші мобілізовані до лав бригади.

Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність, — написав Сергій Жадан. Поширити

Сергій Жадан приєднався до лав 13 бригади Нацгвардії Хартія

Український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан долучився до лав бригади Національної гвардії України Хартія.

Вступив до лав 13 бригади НГУ Хартія. Проходжу вишкіл. Служу українському народу, — написав він. Поширити

13-та бригада Національної гвардії України Хартія виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Його бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го. Зараз бійці Хартії захищають на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для бригади Хартія Сергій Жадан збирав домогу в своїх благодійних турах.