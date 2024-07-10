Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады — фото

Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады
Читати українською

Украинский поэт, писатель и музыкант, а сейчас военнослужащий 13-й бригады НГУ Хартия, проходящий военную обучение, получил шевроны бригады.

Главные тезисы

  • Сергей Жадан получил шевроны бригады НГУ и назвал это честью и ответственностью.
  • Украинский поэт присоединился к рядам 13 бригады НГУ Хартия и проходит военную обучение.
  • 13-я бригада Национальной гвардии Украины Хартия активно действует на Купянско-Лиманском направлении в рамках оборонной операции.
  • Бойцы Хартии вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года и продолжают защищать территорию Украины.
  • Сергей Жадан поддерживает бригаду Хартию через благотворительные туры и активное участие в военной жизни.

Сергей Жадан получил первые шевроны бригады НГУ

Он отметил, что получить шеврон Хартии — это «честь и ответственность». Вместе с ним шевроны получили его коллеги по группе Жадан и Собаки Евгений Турчинов и Александр Меренчук и другие мобилизованные в ряды бригады.

Получили шевроны бригады. Честь и ответственность, — написал Сергей Жадан.

Сергей Жадан присоединился к рядам 13 бригады Нацгвардии Хартия

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан присоединился к рядам бригады Национальной гвардии Украины Хартия.

Вступил в ряды 13 бригады НГУ Хартия. Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу, — написал он.

13-я бригада Национальной гвардии Украины Хартия возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Его бойцы обороняли Харьковщину и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Сейчас бойцы Хартии защищают на Купянско-Лиманском направлении. Именно для бригады Хартия Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Сергей Жадан мобилизовался в Нацгвардию Украины
Жадан
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Посвящение Жадану? Соловий заинтриговала новой песней "Камертон" — видео
Соловий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?