Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады — фото

Украинский поэт, писатель и музыкант, а сейчас военнослужащий 13-й бригады НГУ Хартия, проходящий военную обучение, получил шевроны бригады.
Главные тезисы
- Сергей Жадан получил шевроны бригады НГУ и назвал это честью и ответственностью.
- Украинский поэт присоединился к рядам 13 бригады НГУ Хартия и проходит военную обучение.
- 13-я бригада Национальной гвардии Украины Хартия активно действует на Купянско-Лиманском направлении в рамках оборонной операции.
- Бойцы Хартии вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года и продолжают защищать территорию Украины.
- Сергей Жадан поддерживает бригаду Хартию через благотворительные туры и активное участие в военной жизни.
Сергей Жадан получил первые шевроны бригады НГУ
Он отметил, что получить шеврон Хартии — это «честь и ответственность». Вместе с ним шевроны получили его коллеги по группе Жадан и Собаки Евгений Турчинов и Александр Меренчук и другие мобилизованные в ряды бригады.
Сергей Жадан присоединился к рядам 13 бригады Нацгвардии Хартия
Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан присоединился к рядам бригады Национальной гвардии Украины Хартия.
13-я бригада Национальной гвардии Украины Хартия возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Его бойцы обороняли Харьковщину и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Сейчас бойцы Хартии защищают на Купянско-Лиманском направлении. Именно для бригады Хартия Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах.
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