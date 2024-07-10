Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады — фото

Сергей Жадан получил первые шевроны бригады НГУ

Он отметил, что получить шеврон Хартии — это «честь и ответственность». Вместе с ним шевроны получили его коллеги по группе Жадан и Собаки Евгений Турчинов и Александр Меренчук и другие мобилизованные в ряды бригады.

Получили шевроны бригады. Честь и ответственность, — написал Сергей Жадан. Поделиться

Сергей Жадан присоединился к рядам 13 бригады Нацгвардии Хартия

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан присоединился к рядам бригады Национальной гвардии Украины Хартия.

Вступил в ряды 13 бригады НГУ Хартия. Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу, — написал он. Поделиться

13-я бригада Национальной гвардии Украины Хартия возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Его бойцы обороняли Харьковщину и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Сейчас бойцы Хартии защищают на Купянско-Лиманском направлении. Именно для бригады Хартия Сергей Жадан собирал помощь в своих благотворительных турах.