Сергей Жадан мобилизовался в Нацгвардию Украины

Всемирно известный украинский поэт, писатель и волонтер, фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан вступил на службу в ряды Национальной гвардии.

Жадан мобилизовался в Нацгвардию

Сергей Жадан лично подтвердил этот факт на своей странице в Facebook.

Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу). Сергей Жадан Украинский культурный деятель

Также о своем решении присоединиться к рядам НГУ сообщил в соцсети и другой участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.

Реакция соцсетей на решение Жадана

Подписчики поэта, музыканта и волонтера в соцсетях отреагировали на решение Жадана мобилизоваться.

Причем слова поддержки пишут как поклонники творчества поэта, так и будущие боевые собратья, уже присоединившиеся к рядам ВСУ. Из них известная парамедикиня Юлия Паевская, бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, поэт Павел Вышебаба.

Подписчики Жадана о его решении мобилизоваться

Украинцы желают Жадану "беречь себя", "удачной службы", "Божьей опеки".

Подписчики Жадана о его решении мобилизоваться

Сергей Мартынюк мобилизовался в ВСУ

В Вооруженные Силы Украины мобилизовался украинский музыкант и писатель, солист рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос).

Известный украинский культурный деятель Сергей Мартынюк сообщил о непростом, но давно запланированном решении по мобилизации.