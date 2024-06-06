Сергей Жадан мобилизовался в Нацгвардию Украины
Категория
Культура
Дата публикации

Сергей Жадан мобилизовался в Нацгвардию Украины

Жадан
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Источник:  online.ua

Всемирно известный украинский поэт, писатель и волонтер, фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан вступил на службу в ряды Национальной гвардии.

Главные тезисы

  • Сергей Жадан и Сергей Мартынюк приняли решение мобилизоваться и вступить в Национальную Гвардию и ВСУ соответственно.
  • Объявление о мобилизации украинских культурных деятелей вызвало поддержку как поклонников их творчества, так и со стороны общества.
  • Сергей Жадан и Сергей Мартынюк получили множество пожеланий успешной службы, охраны и поддержки во время войны от своих поклонников и подписчиков в соцсетях.
  • Присоединение известных личностей к Национальной Гвардии и ВСУ пользуется огромной поддержкой среди граждан Украины.
  • Вступление Сергея Жадана и Сергея Мартынюка в строй вооруженных сил страны стало ярким и символичным событием в украинской культурной среде.

Жадан мобилизовался в Нацгвардию

Сергей Жадан лично подтвердил этот факт на своей странице в Facebook.

Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу).

Сергей Жадан

Сергей Жадан

Украинский культурный деятель

Также о своем решении присоединиться к рядам НГУ сообщил в соцсети и другой участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.

Реакция соцсетей на решение Жадана

Подписчики поэта, музыканта и волонтера в соцсетях отреагировали на решение Жадана мобилизоваться.

Причем слова поддержки пишут как поклонники творчества поэта, так и будущие боевые собратья, уже присоединившиеся к рядам ВСУ. Из них известная парамедикиня Юлия Паевская, бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, поэт Павел Вышебаба.

Подписчики Жадана о его решении мобилизоваться

Украинцы желают Жадану "беречь себя", "удачной службы", "Божьей опеки".

Подписчики Жадана о его решении мобилизоваться

Сергей Мартынюк мобилизовался в ВСУ

В Вооруженные Силы Украины мобилизовался украинский музыкант и писатель, солист рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос).

Известный украинский культурный деятель Сергей Мартынюк сообщил о непростом, но давно запланированном решении по мобилизации.

Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным разбираюсь по ходу. На связи!

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