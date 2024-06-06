Сергей Жадан мобилизовался в Нацгвардию Украины

Всемирно известный украинский поэт, писатель и волонтер, фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан вступил на службу в ряды Национальной гвардии.
Главные тезисы
- Сергей Жадан и Сергей Мартынюк приняли решение мобилизоваться и вступить в Национальную Гвардию и ВСУ соответственно.
- Объявление о мобилизации украинских культурных деятелей вызвало поддержку как поклонников их творчества, так и со стороны общества.
- Сергей Жадан и Сергей Мартынюк получили множество пожеланий успешной службы, охраны и поддержки во время войны от своих поклонников и подписчиков в соцсетях.
- Присоединение известных личностей к Национальной Гвардии и ВСУ пользуется огромной поддержкой среди граждан Украины.
- Вступление Сергея Жадана и Сергея Мартынюка в строй вооруженных сил страны стало ярким и символичным событием в украинской культурной среде.
Жадан мобилизовался в Нацгвардию
Сергей Жадан лично подтвердил этот факт на своей странице в Facebook.
Также о своем решении присоединиться к рядам НГУ сообщил в соцсети и другой участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.
Реакция соцсетей на решение Жадана
Подписчики поэта, музыканта и волонтера в соцсетях отреагировали на решение Жадана мобилизоваться.
Причем слова поддержки пишут как поклонники творчества поэта, так и будущие боевые собратья, уже присоединившиеся к рядам ВСУ. Из них известная парамедикиня Юлия Паевская, бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, поэт Павел Вышебаба.
Украинцы желают Жадану "беречь себя", "удачной службы", "Божьей опеки".
Сергей Мартынюк мобилизовался в ВСУ
В Вооруженные Силы Украины мобилизовался украинский музыкант и писатель, солист рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос).
Известный украинский культурный деятель Сергей Мартынюк сообщил о непростом, но давно запланированном решении по мобилизации.
Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным разбираюсь по ходу. На связи!
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