Лидер рок-группы "Фиолет" Мартынюк вступил в ряды ВСУ

В Вооруженные Силы Украины мобилизовался украинский музыкант и писатель, солист рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос).
Сергей Мартынюк мобилизовался в ВСУ
Известный украинский культурный деятель Сергей Мартынюк сообщил о непростом, но давно запланированном решении по мобилизации.
Сергей Мартынюк: что известно
Сергей Владимирович Мартынюк - украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайдпроектов (Kolos & Brothers, ТраТаТа и др.), общественный деятель, артдиректор фестиваля Бандерштат. Родился 28 декабря 1987 года в городе Дубно Ровенской области. Окончил исторический факультет (специальность "Политология") Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки в городе Луцк.
В 2009-м вместе с Андреем Олексюком, который в то время был басистом луцкой группы "В.О.Д.А.", создала музыкальная группа "Фиолет", одна из самых популярных молодых поп-рок коллективов страны, в списке которой четыре полноценных альбомы, активные теле- и радиоротации, более десяти всеукраинских туров и десятки тысяч слушателей по всей стране.
Фиолет — украинская музыкальная группа, возникшая в Луцке в 2009 году. 1 октября того же года команда в рамках "Форпоста" отыграла свой первый полноценный концерт продолжительностью 25 минут, этот день считается днем рождения группы.
В 2010 году были созданы первые демо-записи, сделанные в онлайн режиме в Ровно. Выложенные в интернет, они вскоре попали в ротацию нескольких местных радиостанций. В марте "Фиолет" в зале луцкого кинотеатра "Луч" сыграл на разогреве у группы "Бумбокс". Летом 2010 года группа начала запись дебютного миниальбома из шести песен.
Остап Украинец встал в ряды ВСУ
Остап Украинец, наиболее известный как основатель и автор YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка", поделился, что в марте 2024 принял решение присоединиться к армии.
Я окончательно мобилизовался уже в учебном центре. Это означает, что вся мужская часть "Гуманитарки" в настоящее время в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет.
Украинец, также занимающийся писательской и переводческой деятельностью, уточнил, что издание книг не прекратится, но замедлится. В команде "Твоей подпольной гуманитарки" осталась только Катя, которая и будет заниматься издательством.
Он отметил, что пока неизвестно, в какой части будет служить, и пока решает административные вопросы.
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