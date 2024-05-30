Лидер рок-группы "Фиолет" Мартынюк вступил в ряды ВСУ
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Лидер рок-группы "Фиолет" Мартынюк вступил в ряды ВСУ

Мартынюк
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Источник:  online.ua

В Вооруженные Силы Украины мобилизовался украинский музыкант и писатель, солист рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос).

Сергей Мартынюк мобилизовался в ВСУ

Известный украинский культурный деятель Сергей Мартынюк сообщил о непростом, но давно запланированном решении по мобилизации.

Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным разбираюсь по ходу. На связи!

Сергей Мартынюк

Сергей Мартынюк

Лидер рок-группы "Фиолет"

Сергей Мартынюк: что известно

Сергей Владимирович Мартынюк - украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайдпроектов (Kolos & Brothers, ТраТаТа и др.), общественный деятель, артдиректор фестиваля Бандерштат. Родился 28 декабря 1987 года в городе Дубно Ровенской области. Окончил исторический факультет (специальность "Политология") Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки в городе Луцк.

С 2004 по 2009 год активно занимался общественной деятельностью, участник Оранжевой революции, главный редактор локальных молодежных изданий в Луцке. В 2007 году стал идейным вдохновителем и одним из соорганизаторов фестиваля "Бандерштат", ныне - одного из самых древних и крупнейших музыкальных фестивалей современной Украины.

В 2009-м вместе с Андреем Олексюком, который в то время был басистом луцкой группы "В.О.Д.А.", создала музыкальная группа "Фиолет", одна из самых популярных молодых поп-рок коллективов страны, в списке которой четыре полноценных альбомы, активные теле- и радиоротации, более десяти всеукраинских туров и десятки тысяч слушателей по всей стране.

Фиолет — украинская музыкальная группа, возникшая в Луцке в 2009 году. 1 октября того же года команда в рамках "Форпоста" отыграла свой первый полноценный концерт продолжительностью 25 минут, этот день считается днем рождения группы.

В 2010 году были созданы первые демо-записи, сделанные в онлайн режиме в Ровно. Выложенные в интернет, они вскоре попали в ротацию нескольких местных радиостанций. В марте "Фиолет" в зале луцкого кинотеатра "Луч" сыграл на разогреве у группы "Бумбокс". Летом 2010 года группа начала запись дебютного миниальбома из шести песен.

"Фиолет" отыграл концерты на фестивалях "Червона Рута", "Молодая Галичина", "Мазепа-фест", "Поезд в Яремче", "Бандерштат", "Запад", "Жемчужина Запада", "Зари Калуша" и т.д. .Коллектив выступал на одной сцене с группами "Моторрола", "Воскресенье", "Росава", "ФлайzZzа", "Роллик'с", "Дымная Смесь".

Остап Украинец встал в ряды ВСУ

Остап Украинец, наиболее известный как основатель и автор YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка", поделился, что в марте 2024 принял решение присоединиться к армии.

Я окончательно мобилизовался уже в учебном центре. Это означает, что вся мужская часть "Гуманитарки" в настоящее время в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет.

Украинец, также занимающийся писательской и переводческой деятельностью, уточнил, что издание книг не прекратится, но замедлится. В команде "Твоей подпольной гуманитарки" осталась только Катя, которая и будет заниматься издательством.

Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, пожалуй, они не будут делаться.

Он отметил, что пока неизвестно, в какой части будет служить, и пока решает административные вопросы.

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