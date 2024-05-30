Лідер рок-гурту "Фіолет" Мартинюк вступив до лав ЗСУ

Сергій Мартинюк мобілізувався до ЗСУ

Відомий український культурний діяч Сергій Мартинюк повідомив про непросте, але давно заплановане рішення щодо мобілізації.

Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку! Сергій Мартинюк Лідер рок-гурту “Фіолет”

Сергій Мартинюк: що відомо

Сергій Володимирович Мартинюк — український музикант, письменник, лідер рок-гурту "Фіолет" та супутніх сайдпроєктів (Kolos & Brothers, ТраТаТа та ін), громадський діяч, артдиректор фестивалю Бандерштат. Народився 28 грудня 1987 році у місті Дубно на Рівненщині. Закінчив історичний факультет (спеціальність "Політологія") Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в місті Луцьк.

З 2004 по 2009 активно займався громадською діяльністю, учасник Помаранчевої революції, головний редактор локальних молодіжних видань в Луцьку. У 2007 році став ідейним натхненником та одним із співорганізаторів фестивалю "Бандерштат", нині — одного із найдавніших та найбільших музичних фестивалів сучасної України. Поширити

У 2009-му разом з Андрієм Олексюком, який на той час був басистом луцького гурту "В.О.Д.А.", створив музичний гурт "Фіолет", один із найпопулярніших молодих поп-рок колективів країни, у списку якого чотири повноцінні альбоми, активні теле- і радіоротації, понад десять всеукраїнських турів і десятки тисяч слухачів по всій країні.

Фіолет — український музичний гурт, що виник у Луцьку в 2009 році. 1 жовтня того року команда в рамках "Форпосту" відіграла свій перший повноцінний концерт тривалістю 25 хвилин, цей день вважається днем народження гурту.

У 2010 були створені перші демо-записи, зроблені в онлайн режимі у Рівному. Викладені в інтернет, вони невдовзі потрапили до ротації кількох місцевих радіостанцій. У березні "Фіолет" в залі луцького кінотеатру "Промінь" зіграв на розігріві у гурту "Бумбокс". Влітку 2010 року гурт розпочав запис дебютного мініальбому із шести пісень.

"Фіолет" відіграв концерти на фестивалях "Червона Рута", "Молода Галичина", "Мазепа-фест", "Потяг до Яремче", "Бандерштат", "Захід", "Перлина Заходу", "Зорі Калуша" і т. д. Колектив виступав на одній сцені з гуртами "Моторрола", "Неділя", "Росава", "ФлайzZzа", "Роллік'с", "Димна Суміш". Поширити

Остап Українець став до лав ЗСУ

Остап Українець, найбільш відомий як засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка", поділився, що у березні 2024 року ухвалив рішення долучитися до війська.

Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде.

Українець, який також займається письменницькою і перекладацькою діяльністю, уточнив, що видання книжок не припиниться, але сповільниться. У команді "Твоєї підпільної гуманітарки" залишилася лише Катря, яка і займатиметься видавництвом.

Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться. Поширити

Він зауважив, що наразі невідомо, у якій частині служитиме, та поки розвʼязує адміністративні питання.