Лідер рок-гурту "Фіолет" Мартинюк вступив до лав ЗСУ

До Збройних Сил України мобілізувався український музикант та письменник, соліст рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос).
Сергій Мартинюк мобілізувався до ЗСУ
Відомий український культурний діяч Сергій Мартинюк повідомив про непросте, але давно заплановане рішення щодо мобілізації.
Сергій Мартинюк: що відомо
Сергій Володимирович Мартинюк — український музикант, письменник, лідер рок-гурту "Фіолет" та супутніх сайдпроєктів (Kolos & Brothers, ТраТаТа та ін), громадський діяч, артдиректор фестивалю Бандерштат. Народився 28 грудня 1987 році у місті Дубно на Рівненщині. Закінчив історичний факультет (спеціальність "Політологія") Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в місті Луцьк.
У 2009-му разом з Андрієм Олексюком, який на той час був басистом луцького гурту "В.О.Д.А.", створив музичний гурт "Фіолет", один із найпопулярніших молодих поп-рок колективів країни, у списку якого чотири повноцінні альбоми, активні теле- і радіоротації, понад десять всеукраїнських турів і десятки тисяч слухачів по всій країні.
Фіолет — український музичний гурт, що виник у Луцьку в 2009 році. 1 жовтня того року команда в рамках "Форпосту" відіграла свій перший повноцінний концерт тривалістю 25 хвилин, цей день вважається днем народження гурту.
У 2010 були створені перші демо-записи, зроблені в онлайн режимі у Рівному. Викладені в інтернет, вони невдовзі потрапили до ротації кількох місцевих радіостанцій. У березні "Фіолет" в залі луцького кінотеатру "Промінь" зіграв на розігріві у гурту "Бумбокс". Влітку 2010 року гурт розпочав запис дебютного мініальбому із шести пісень.
Остап Українець став до лав ЗСУ
Остап Українець, найбільш відомий як засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка", поділився, що у березні 2024 року ухвалив рішення долучитися до війська.
Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде.
Українець, який також займається письменницькою і перекладацькою діяльністю, уточнив, що видання книжок не припиниться, але сповільниться. У команді "Твоєї підпільної гуманітарки" залишилася лише Катря, яка і займатиметься видавництвом.
Він зауважив, що наразі невідомо, у якій частині служитиме, та поки розвʼязує адміністративні питання.
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